Оставка подаде главният архитект на София Богдана Панайотова

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, потвърди тя пред БТА. Подадох заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София, написа по-рано Панайотова в личния си профил във Фейсбук. Припомняме, че в събота самата Панайотова излезе с позиция до медиите по повод поисканата нейна оставка от кмета на София Васил Терзиев в края на миналата година. Поводът - на 23 декември от Столичната община (СО) заявиха, че очакват главният архитект на София арх. Богдана Панайотова да подаде оставка, за да продължат усилията за изграждане на работеща, прозрачна и отговорна система за градско планиране и развитие на столицата.

Пиар акция на кмета

В позицията си главният архитект на столицата твърди, че кметът Терзиев води пиар акция срещу нея. Според Панайотова позицията на Столична община представлява "недопустим опит за прехвърляне на политическа отговорност върху експертна длъжност, каквато е длъжността "главен архитект на Столична община" - Още: Главният архитект на София: Васил Терзиев води ПР акция срещу мен

Кметът на София - Васил Терзиев, е избрал пътя на публичната конфронтация и медийните внушения, а не нормален разговор, пише в позицията: "Принудена съм да отговарям на обвинения и манипулации по този начин, за което съжалявам, но няма да допусна името и професионалната ми репутация да бъдат уронвани чрез натиск, упражняван с ресурса на цяла администрация."

Подадох заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София.

Панайотова писа още, че не е вярно, че не е предприела мерки срещу презастрояването и застрояването в неурегулирани терени, включително чрез инициатива за законодателни и подзаконови промени.

Терзиев бездейства

Колаж Actualno.com

Тя твърди, че действия е предприела, но кметът е бездействал или умишлено е бавил процесите и посочва няколко ключови предложения, които кметът не е задвижил - проверка на състоянието на речните корита и спиране на строителството в района на Боянското блато и строежа в некоригираната част на р. Драгалевска в Лозенец.

"Изглежда, че или кметът на София, или тези, които са писали мотивите за исканата ми оставка, не знаят за съществуването им.", пише Панайотова.

Резултат от нагласения конкурс

От “Спаси София“ реагираха незабавно на оставката на Панайотова. “Оставката на главния архитект не е изненада, a логичен резултат от нагласения конкурс“, написаха от партията в страницата си във Фейсбук:

Оставката на главния архитект не е изненада, a логичен резултат от нагласения конкурс.

“Предупреждавахме, че конкурсът за главен архитект е предрешен, лишен от конкуренция и визия. Вместо това, единственият аргумент на кмета Васил Терзиев бе… детектор на лъжата. След оставката на личното назначение на кмета, ключов въпрос е, какво ще се случи с тези 5 ключови строежа:

215-метровата сграда до „Парадайс“

Още един небостъргач за хотел до „Парадайс“

Жилищните сгради до река Драгалевска в Лозенец

Жилищните сгради на Артекс в „Триадица“

Жилищната сграда на Артекс в „Младост“

Ще бъдат ли одобрени „на тъмно“? Как за половин мандат се смениха 4 главни архитекта? Кой носи лична и политическата отговорност за презастрояването на София?“, питат от партията на Борис Бонев.