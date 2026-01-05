Годината ще бъде специална за Дамиано Давид (СНИМКИ)

Вече официално можем да добавим италианския рок изпълнител Дамиано Давид и звездата от Disney - актрисата Дав Камерън, в списъка на двойките, които си се сгодиха през изминалите 12 месеца. Припомняме, че по-рано през 2025 година се заговори онлайн, че двамата са се сгодили, но официално не бяха потвърдили новината. Те обаче посрещнаха новата година заедно и по-щастливи от всякога, като най-накрая разкриха истината за годежа си с пост в социалните мрежи.

"Ще бъде красива година", написа Дамиано Давид към няколко кадри с любимата си, на които ясен акцент е годежният пръстен на ръката на Дав. На третата снимка можем да видим бижуто отблизо - пръстен, за който всяка фенка на певеца би завидяла.

С кракия си текст, изпъллнителят сякаш намеква, че съвсем скоро предстои и следващата крачка, а именно сватба. Кога обаче ще бъде тя, можем само да очакваме.

За двойката

Дамиано Давид и Дав Камеръм се срещат за първи път на наградите MTV VMAs през 2022 г., където звездата от Descendants и групата на италианския рокер бяха номинирани в категорията "Най-добър нов изпълнител", пише "E!News".

Дамиано Давид е италиански певец, текстописец и фронтмен на рок групата Måneskin, с която постигна международна слава след победата на Евровизия през 2021 г. и множество успешни турнета и албуми. Освен с групата, Давид развива и успешна соло кариера — през 2025 г. издава своя дебютен студиен албум Funny Little Fears и осъществява световно турне с около 34 дати в Европа, Америка, Азия и Австралия.

Американската актриса и певица Дав Камеръм стана популяна с ролите си сериала "Лив и Мади" и филма "Наследниците" на Дисни.

Освен актьорската си кариера, тя прави и значими музикални изяви, като през 2025 г. издава няколко сингъла, включително „Too Much“, „French Girls“, „Romeo“ и „Whatever You Like“, които са част от нейния дебютен студиен албум.