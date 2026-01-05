Любопитно:

Годината ще бъде специална за Дамиано Давид (СНИМКИ)

05 януари 2026, 11:15 часа 0 коментара
Годината ще бъде специална за Дамиано Давид (СНИМКИ)

Вече официално можем да добавим италианския рок изпълнител Дамиано Давид и звездата от Disney - актрисата Дав Камерън, в списъка на двойките, които си се сгодиха през изминалите 12 месеца. Припомняме, че по-рано през 2025 година се заговори онлайн, че двамата са се сгодили, но официално не бяха потвърдили новината. Те обаче посрещнаха новата година заедно и по-щастливи от всякога, като най-накрая разкриха истината за годежа си с пост в социалните мрежи. 

"Ще бъде красива година", написа Дамиано Давид към няколко кадри с любимата си, на които ясен акцент е годежният пръстен на ръката на Дав. На третата снимка можем да видим бижуто отблизо - пръстен, за който всяка фенка на певеца би завидяла. 

С кракия си текст, изпъллнителят сякаш намеква, че съвсем скоро предстои и следващата крачка, а именно сватба. Кога обаче ще бъде тя, можем само да очакваме.

За двойката

Още: Една година самота: Дженифър Лопес не си търси мъж

Дамиано Давид и Дав Камеръм се срещат за първи път на наградите MTV VMAs през 2022 г., където звездата от Descendants и групата на италианския рокер бяха номинирани в категорията "Най-добър нов изпълнител", пише "E!News".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Дамиано Давид е италиански певец, текстописец и фронтмен на рок групата Måneskin, с която постигна международна слава след победата на Евровизия през 2021 г. и множество успешни турнета и албуми. Освен с групата, Давид развива и успешна соло кариера — през 2025 г. издава своя дебютен студиен албум Funny Little Fears и осъществява световно турне с около 34 дати в Европа, Америка, Азия и Австралия.

Снимка: Getty Images

Още: Шон Мендес и чаровна бразилска актриса на тайни срещи в Рио (СНИМКИ)

Американската актриса и певица Дав Камеръм стана популяна с ролите си сериала "Лив и Мади" и филма "Наследниците" на Дисни. 

Освен актьорската си кариера, тя прави и значими музикални изяви, като през 2025 г. издава няколко сингъла, включително „Too Much“, „French Girls“, „Romeo“ и „Whatever You Like“, които са част от нейния дебютен студиен албум.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
годеж връзки Дав Камерън Дамиано Давид
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес