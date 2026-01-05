Македонски автобус излезе от магистралата: Нищо не се знае за пътниците и шофьора (ВИДЕО)

Автобус с македонски регистрационни номера е излязъл напълно от магистралата близо до сръбски град Добановци, съобщи македонската медия skopjeinfo, позовавайки се на сръбските медии. Инцидентът е станал тази сутрин. Към момента обаче не е известно състоянието на пътниците и шофьора на автобуса. Съобщава се, че шофьорът на друг автобус е спрял, за да помогне.

Междувременно се появиха кадри в социалните мрежи, на които се вижда какп автобусът е извън магистралата, но няма хора около него и не изглеждо обърнат. Вижда се само задната част на превозното средство и не може да се прецени колко лошо и дали се е ударил отпред.ОЩЕ: 10 ранени в Стокхолм, след като автобус се удари в жилищна сграда

Пътищата в Сърбия

От вчера в почти цяла Сърбия има снежна покривка. Предприятието "Пътища на Сърбия", въз основа на Доклада на Щаба на зимната служба в 5:09 ч., съобщи, че има сняг по много участъци от най-натоварените пътни трасета от първи, както и от втори и трети приоритет за поддръжка, с дебелина до пет сантиметра, като пътната настилка е важна, поради което се препоръчва внимателно шофиране, съобщават медиите в Сърбия. ОЩЕ: Нелепа смърт: Дърво падна върху движещ се автомобил, уби млада жена