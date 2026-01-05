Лайфстайл:

Македонски автобус излезе от магистралата: Нищо не се знае за пътниците и шофьора (ВИДЕО)

05 януари 2026, 10:58 часа 548 прочитания 0 коментара
Македонски автобус излезе от магистралата: Нищо не се знае за пътниците и шофьора (ВИДЕО)

Автобус с македонски регистрационни номера е излязъл напълно от магистралата близо до сръбски град Добановци, съобщи македонската медия skopjeinfo, позовавайки се на сръбските медии. Инцидентът е станал тази сутрин. Към момента обаче не е известно състоянието на пътниците и шофьора на автобуса. Съобщава се, че шофьорът на друг автобус е спрял, за да помогне.

Междувременно се появиха кадри в социалните мрежи, на които се вижда какп автобусът е извън магистралата, но няма хора около него и не изглеждо обърнат. Вижда се само задната част на превозното средство и не може да се прецени колко лошо и дали се е ударил отпред.ОЩЕ: 10 ранени в Стокхолм, след като автобус се удари в жилищна сграда

Пътищата в Сърбия

От вчера в почти цяла Сърбия има снежна покривка. Предприятието "Пътища на Сърбия", въз основа на Доклада на Щаба на зимната служба в 5:09 ч., съобщи, че има сняг по много участъци от най-натоварените пътни трасета от първи, както и от втори и трети приоритет за поддръжка, с дебелина до пет сантиметра, като пътната настилка е важна, поради което се препоръчва внимателно шофиране, съобщават медиите в Сърбия. ОЩЕ: Нелепа смърт: Дърво падна върху движещ се автомобил, уби млада жена

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
магистрала Сърбия катастрофа автобус инцидент Северна Македония
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес