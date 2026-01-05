Турция договори 15-годишни доставки на природен газ от Азербайджан

Турция е договорила ново дългосрочно споразумение за доставки на природен газ от Азербайджан за общо 33 млрд. кубични метра от 2029 г. за срок от 15 години, съобщи турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от "Тюркийе тудей“ и БТА. В телевизионно интервю той каза, че природният газ ще бъде доставян по тръбопровод от азербайджанското офшорно находище Абшерон в Каспийско море, а годишните количества, доставяни на Турция, ще бъдат 2,25 млрд. кубични метра.

Скоро ще бъде подписван договор

Министърът съобщи, че преговорите са завършили миналия петък, а подписването на договора се очаква скоро.

Освен това Байрактар обяви, че турският сондажен кораб „Чагръ бей“ скоро ще започне работа край бреговете на Сомалия. Проектът предвижда свръхдълбоки подводни сондажи за проучване за въглеводороди с планирана дълбочина от 7 км, от които 3,5 км воден стълб и допълнителни 3,5 км под морското дъно.

Той съобщи още, че първата турска атомна електроцентрала „Аккую“ ще започне да произвежда електроенергия по-късно през тази година.

Той допълни, че преговорите по другите турски проекти за атомна енергия в Синоп и в турска Тракия все още продължават.

