Памет за невинните жертви от 6 април 1941 година. В Кюстендил почетоха паметта на невинните жертви от бомбардировката над града преди 85 години. Пред „Братската могила“ в Траурния парк присъстваха председателят на Общинския съвет в Кюстендил Димитър Велинов, заместник-кметовете на Община Кюстендил Росица Плачкова, Бойко Клечков и Венцеслав Терзийски, началникът на отдел „Държавен архив“ – Кюстендил Албена Георгиева и експертът Рилка Петрова, народни представители, читалищни дейци и граждани.

Историкът от Регионалния исторически музей д-р Антон Венев припомни пред присъстващите събитията от ранното утро на 6 април 1941 година, когато по време на Втората световна война Кюстендил е сред първите селища, попаднали под ударите на бомбардировачите, независимо от факта, че в него няма важни военни обекти.

Самолетите са Dornier Do 17 от 64-та въздушна група на Трети югославски бомбардировъчен полк. Командир на отряда е майор Бранко Фанедл, а групата, бомбардирала града, е съставена от четири самолета, летящи на височина 1500 м. Бомбите падат в района на гарата и в жилищни квартали.

Жертвите са предимно сред цивилното население. В резултат на бомбардировките са убити 58 цивилни граждани, 2 български и 8 германски войници, а ранените са 95 души – 59 цивилни граждани, 5 български и 31 германски войници.

Заупокойна молитва отслужи Негово Благоговейнство свещеник Мирослав Костов, секретар на Архиерейското наместничество в Кюстендил. Присъстващите поднесоха цветя пред „Братската могила“, след което запалиха свещи за упокой на душите на загиналите.