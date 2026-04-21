Зам.-министър на туризма посети Тетевен

Заместник-министърът на туризма - Павлин Петров посети НПГГСД „Сава Младенов“ в Тетевен. В рамките на визитата си той се запозна отблизо с образователната база и дейността на учебното заведение. Г-н Петров бе придружен от кмета на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева и началника на РУО-Ловеч – д-р Иваничка Буровска.

Директорката на гимназията - инж. Златина Каталиева, представи училището и разведе госта из основните му звена. По време на обиколката бяха разгледани учебните кабинети, училищният музей, който съхранява историята и традициите на институцията, както и модерно оборудваната СТЕМ работилница, в която учениците развиват практически умения и иновативно мислене.

След официалната част гостите имаха възможност да се насладят на художествено-музикална програма. Тя беше посветена на отбелязването на 150 години от Априлското въстание – едно от най-значимите събития в българската история. С много емоция и вдъхновение учениците пресъздадоха духа на епохата и почетоха паметта на героите.

Бяха наградени и учениците, взели участие в различни конкурси по повод 150 години от Априлското въстание на тема: „От Април до Вола – памет и отговорност“.

Посещението премина в дух на ползотворен диалог и подчерта значението на професионалното образование и връзката му с развитието на туризма и местната икономика.