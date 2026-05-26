150 години безсмъртие: В Рибарица почетоха кръглата годишнина от Априлското въстание

На 25 май в местността Костина, в с. Рибарица, с възпоменателен митинг беше отбелязана 150-та годишнина от трагичния, но славен епилог на Априлското въстание и гибелта на войводата Георги Бенковски. Събитието събра десетки родолюбиви българи – представители на институции, общественици, ученици, туристи и гости от цялата страна, които отдадоха своята почит и сведоха глави пред родолюбието, свободолюбието и саможертвата на борците за нашата свобода.

Честването започна с панихида, отслужена от отец Павел, след което кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, изнесе приветствено слово.

Костина не е просто географско място. Тя е символ на саможертвата в името на свободата. Символ на онази непоколебима воля, която превръща обикновени хора в герои и оставя завинаги имената им в сърцето на българския народ, каза д-р Бояджиева.

Тя отбеляза, че Георги Бенковски е олицетворение на бунтовния дух на България – смел, решителен, безстрашен. Човек, който успява да запали искрата на свободата в сърцата на хиляди българи и да поведе народа към борба за достойнство и независимост. Неговите думи и дела и днес звучат със същата сила, защото са родени от любов към Родината, добави кметът на Тетевен.

Епилогът на Априлското въстание е трагичен, но и велик. След разгрома на въстанието именно саможертвата на героите отваря очите на света за страданията и стремежа към свобода на нашия народ. Кръвта, пролята по българските земи, не е напразна – тя се превръща в път към Освобождението на България, подчерта д-р Бояджиева.

Тя завърши с думите, че днес, 150 години по-късно, ние сме длъжни да пазим тази памет жива. Да разказваме на младите хора за героите не само като исторически личности, а като пример за чест, смелост и безусловна любов към Родината.

Програмата продължи с разказ за Бенковски от негови потомки - Радина Росенова и Бояна Илиева.

Краят на събитието бе белязан от силно емоционален момент – представители на клуб „Традиция“ представиха жива картина, пресъздаваща последните минути от живота на Георги Бенковски и верните му спътници. С въздействащ реализъм и отдаденост, те върнаха присъстващите назад във времето, припомняйки трагизма и величието на онзи съдбоносен ден.

Сред присъстващите на възпоменанието бяха народните представители Младен Маринов, проф. д-р. Тихомир Тотев, Ивет Горанова, областният управител на област Ловеч – Пламен Христов, подполковник д-р инж. Пламен Кръстев, зам.-кметовете на Община Тетевен - Тони Стоев и Борис Врабевски, председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, кметът на с. Рибарица – Пенка Ганева.