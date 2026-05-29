Кметът на Община Тетевен поздрави баба Пена Неева по случай нейния 100-годишен юбилей

По повод своя 100-годишен юбилей, баба Пена Неева посрещна в дома си кмета на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева и кмета на село Голям извор - Илиян Маринов.

Д-р Бояджиева поздрави баба Пена за значимия юбилей, като отправи пожелания за здраве, спокойствие и още много щастливи мигове с близките хора. Кметът на Тетевен изрази своето уважение към житейската мъдрост, трудолюбието и силния дух на юбилярката, след което й връчи поздравителен адрес, подари й торта и цвете.

С много усмивки и вълнение баба Пена разказа интересни истории от своя живот. Тя сподели спомени за професионалния си път, за пътуванията си до 12 държави и за многото срещи и преживявания, които е събрала през годините. Юбилярката с гордост разказа и за любимите си занимания – цветята и плетенето, като показа част от своите ръчно изработени плетива, впечатляващи с прецизност, красота и внимание към детайла. Въпреки достолепната си възраст, тя продължава да пази своята жизненост и любознателност.

Срещата премина в топла и сърдечна атмосфера, изпълнена с уважение, признателност и човешка близост – истински празник в чест на един достоен вековен житейски път.