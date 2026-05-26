НПГГСД "Сава Младенов" в Тетевен откри своя втори високотехнологичен STEM център

На 24 май НПГГСД "Сава Младенов" – гр. Тетевен отбеляза двоен празник – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и откриването на своя втори високотехнологичен STEM център - Лесотехническа работилница 2.

Официални гости на събитието бяха кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, началникът на РУО - Ловеч – д-р Иваничка Буровска и гл. експерт „Образование“ при Община Тетевен – Петя Вълова, които заедно с училищната общност и гости на града дадоха старт на едно ново дигитално измерение в обучението.

Своите приветствия отправиха директорът на училището – инж. Златина Каталиева и д-р Буровска, които заедно с д-р Бояджиева прерязаха лентата на новата придобивка.

Докато първата работилница на гимназията е с акцент върху мебелното производство, новата - Лесотехническа работилница 2, залага на горското стопанство и е оборудвана с технологии от последно поколение. В нея учениците вече имат достъп до: VR очила за обучение в виртуална реалност, модерен симулатор за управление на горска и специализирана техника, дрон за цифрово картографиране и въздушно наблюдение, 3D скенер, 3D принтер за прецизно триизмерно моделиране и плотер. Всичко това, заедно с 5 нови свързани класни стаи, превръща училището в истински иновативен център с национален мащаб, където днес се обучават ученици от 15 области на страната.

Новата високотехнологична образователна среда е изградена по процедура BG-RRP-1.015-1325-C01 „Училищна STEM среда“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост.