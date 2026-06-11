Община Тетевен ще бъде домакин на 10-то издание на фолклорния фестивал „Тройче“

На 13 юни в град Тетевен ще се проведе 10-то издание на фолклорния фестивал „Тройче“. Събитието е с начален час 10.30 ч., а на площад „Сава Младенов“ своето майсторство ще покажат 350 участници от 14 танцови състава.

Фестивалът има конкурсен характер, най-добрите ще определи жури в състав: Албена Кръстева – художествен ръководител и хореограф на Фолклорен танцов ансамбъл „Дъга“ – Плевен, Мариян Туджаров – ръководител на народния оркестър и школата по гъдулка към Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Нашенчета“ при ЦПЛР – Плевен, Илиан Илиев – преподавател по специалност „Български танци“ в Националното училище по изкуства „Панайот Пипков“ и хореограф на танцовия състав на НЧ „Христо Ботев“ – Плевен.

Мисията на областния фолклорен фестивал „Тройче“ е да даде възможност за изява на талантите от любителското фолклорно танцово изкуство във всички възрастови групи, организирани към читалища, училища, културни центрове и институции, сдружения на територията на област Ловеч. Целта е да се стимулират хореографите да творят и създават нови произведения, ръководителите да обновяват разнообразието в репертоара, а танцьорите да покажат майсторство на изпълненията и вярна интерпретация.

Събитието преминава под патронажа на областния управител на Ловеч, а всяка година различен град от областта е домакин на фестивала. Второто му издание – през 2017 г., отново бе в гр. Тетевен.