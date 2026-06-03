Зазидана в изолацията врата, климатик, вързан с тел: Сигнал за безумно саниране

Санирането по програмата за енергийна ефективност е в ход, но на места граждани се оплакват, че то е крайно некачествено.

В Ловеч хора от блок, саниран по програмата, сигнализират за редица проблеми при изпълнението на ремонтните дейности и безумни резултати от работата на фирмата изпълнител - течове, "вкарани" в изолацията врати и климатици, вързани с тел.

В момента блокът все още е в процес на обновяване. Въпреки че голяма част от фасадата вече е завършена, хората твърдят, че ежедневно откриват нови проблеми.

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Течове, грешни монтажи и дюбели, пробили стените

„Имам остъклена тераса с 4 плъзгащи се врати. След ремонта установих, че крайните врати вече не могат да се отварят, защото са вкарани в изолацията“, разказва една от живеещите в блока.

Хората се оплакват и от друг куриоз - външно тяло на климатик, което според собствениците не е било монтирано обратно по правилния начин след извършените дейности.

„Климатикът не е закрепен към крепежните елементи, а е подложена летвичка и е вързан с тел“, твърдят жители на сградата пред бТВ.

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Фасадата и терасите далеч не са единствените места, на които има проблеми. Хората обясниха, че в мазетата са останали строителни отпадъци, а на места помещенията са пълни с вода. Други се оплакват от напукани стъкла, неизправни външни щори и течове около прозорците.

„Прибирам се от чужбина и установявам, че външната щора не може да се вдигне. Преди санирането работеше без проблем“, разказва собственик на апартамент.

Жена от блока сигнализира и за течове в спалнята и на терасата, появили се след ремонта.

Татяна Стойкова, председател на сдружението на собствениците, обяснява, че ежедневно следи работата на строителите и изпраща снимки и сигнали за установените проблеми.

Източник: БГНЕС

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„Подала съм жалба до общината за всички нередности, които са ми сигнализирани от живеещите. Имам уверение, че ще получа отговор“, посочи тя.

По нейно мнеие част от проблемите са свързани с начина на поставяне на изолацията и използването на дълги дюбели, които на места са пробили тераси и вътрешни стени.

Стоителят ще отстрани проблемите

Фирмата-изпълнител признава, че има пропуски в изпълнението, но уверява, че обектът все още не е приключен.

„Всичко, за което хората сигнализират, ще бъде отстранено до края на ремонта. В момента сме в процес на работа“, заяви техническият ръководител на обекта Галин Михайлов.

По думите му всички констатирани дефекти ще бъдат коригирани преди приключването на строително-монтажните дейности.

Директорът на ресорната дирекция Свилен Андреев обясни, че към момента фирмата не е санкционирана, тъй като обектът все още не е въведен в експлоатация и не е окончателно приет.

„Не е изплатена цялата сума на изпълнителя. Предстои всички констатирани проблеми да бъдат отстранени“, заяви той.

Хората пък са решение да не се примиряват. От сдружението на собствениците са категорични, че няма да подпишат окончателното приемане на ремонта, докато всички забележки не бъдат отстранени.

„Ще подпишем, когато всеки собственик каже, че е доволен и няма останал проблем“, заяви Татяна Стойкова.