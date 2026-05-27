В село до Тетевен бе открита реновираната спортна площадка в двора на местното училище

На 20 май официално бе открита ремонтираната спортна площадка в с. Градежница. Обновяването на терена е част от проекта за „Основен ремонт на съществуващи спортни площадки на територията на община Тетевен - с. Градежница, с. Глогово и с. Рибарица“. Той е мащабна инвестиция в спортната инфраструктура на общината, финансирана в рамките на Инвестиционната програма на общините към Закона за държавния бюджет на Република България.

Целта на проекта е осигуряване на равен достъп до спорт, модерна среда за физическа активност и алтернатива за свободното време на младите хора.

Дейностите, които са реализирани на спортна площадка в дворното пространство на ОУ „Васил Априлов“ в с. Градежница са: демонтаж на съществуваща настилка и доставка и полагане на нова изкуствена тревна настилка, демонтаж на съществуваща предпазна ограда и изграждане на нова, като е монтирана и двукрила врата от стоманена рамка, доставка и монтаж на нови футболни врати, изграждане на подземна ел. инсталация за осветление и доставка и монтаж на LED прожектори.

По проект „Основен ремонт на съществуващи спортни площадки на територията на община Тетевен - с. Градежница, с. Глогово и с. Рибарица“ бяха изградени три броя спортни площадки: в ОУ „Христо Ботев“ - с. Глогово, в ОУ „Васил Априлов“ - с. Градежница и беше извършена реконструкция и оборудване на комбинирана спортна площадка за мини футбол, волейбол, хандбал и изграждане на стрийт фитнес в с. Рибарица.