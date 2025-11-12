13-годишно дете чудо подобри рекорд на Азия по плуване, поставен преди да е родено

13-годишното дете чудо Цзъди Юй постигна първия си азиатски рекорд на Националните игри по плуване в Шънчжън. Тя триумфира на 200 метра съчетано с време 2:07.41 минути, като подобри резултата на сънародничката си Е Шъвън, която спечели олимпийското злато на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. с 2:07.57 на 16-годишна възраст. Любопитно е, че Игрите в Лондон се провеждат месеци преди раждането на Юй, която празнува рожден ден на 16 октовмри.

Цзъди Юй бе с близо секунда по-бърза от 20-годишната си подгласничка Юю Итън, шампионка на Азиатските игри през 2022 г. Само осем плувкини някога са били по-бързи в тази дисциплина, като канадката Съмър Макинтош е настоящата световна рекордьорка с 2:05.70 минути.

13 years old. 2:07.41 🫨



Yu Zidi just smashed the 200m Medley at the 15th National Games of China: setting a new Asian Record and becoming the 9th fastest in history! 💥🇨🇳#Swimming pic.twitter.com/cWd4yltPvv — World Aquatics (@WorldAquatics) November 11, 2025

През май Юй спечели национални титли на 400 метра съчетано и 200 метра бътерфлай и завърши на второ място на 200 метра съчетано, за да се класира за Световното първенство в Сингапур, където стана най-младата медалистка с бронз в щафетата на Китай 4x200 метра свободен стил.

Тя също така завърши четвърта на шампионата в Сингапур в трите си индивидуални дисциплини - 200 метра и 400 метра съчетано и 200 метра бътерфлай.

