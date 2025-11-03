22-годишна плувкиня счупи „брадат“ рекорд на легендарната Таня Богомилова

Камелия Стоименова подобри националния рекорд на легендата Таня Богомилова на 200 метра бруст за жени в малък басейн, съобщи Плувен клуб Спринт София.

Стоименова финишира първа в дисциплината с 2:25.59 минути на зимния шампионат по плуване на Лондон и по този начин прати в историята дългогодишния рекорд на олимпийската шампионка Таня Богомилова от 2:25.95, поставен в Благоевград през 1988 г.

Камелия Стоименова, 22-годишна, се състезава за отбора NUEL Лондон.

