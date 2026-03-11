Рай за феновете на офроуда! Трявна приема националния събор на Nissan Patrol за уникално шоу

За трета поредна година любителите на офроуда в България отново ще имат възможността да се съберат на едно място и да се забавляват по време на националния събор Nissan Patrol. Събитието събира на едно място собственици и фенове на легендарния офроуд автомобил от цялата страна, като има за цел да популяризира офроуд културата и приятелството между любителите на марката.

Кога и къде ще се проведе националният събор Nissan Patrol 2026

Домакини на събора през 2026 година ще бъдат Трявна и Плачковци, като събитието ще се проведе от 3 април до 5 април. Съборът ще предложи офроуд състезание по специално подготвено трасе, а участниците ще имат възможността да демонстрират уменията и възможностите на своите автомобили в тежки теренни условия.

Очаква се участие на десетки автомобили Nissan Patrol от различни поколения. Събитието ще даде възможност на посетителите да видят отблизо подготвени офроуд машини, както и да се срещнат с хора, които споделят страстта към приключенията извън пътя, съобщават организаторите, като канят всички любители на високопроходимите автомобили да се включат в събитието.