Голям пробив в спринта: Ясен е отборът на България за Световното по лека атлетика!

България ще бъде представена от четирима атлети на предстоящото Световно първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша (20-22 март). Това са лидерът в световната ранглиста за годината в дългия скок - Божидар Саръбоюков, завърналата се от тежка контузия и световна шампионка за девойки в тройния скок Александра Начева, както и двамата ни най-добри спринтьори - рекордьорът Христо Илиев и Никола Караманолов

Саръбоюков, Начева, Илиев и Караманолов ще представят България в Торун 2026

Именно в спринта идва и големият пробив за България след години на "суша". Високите световни стандарти бяха покрити от Илиев и Караманолов, като така за пръв път от 1987 година насам България ще има представители при мъжете в късия спринт. Последният ни български спринтьор бе Валентин Атанасов на Световното в Индианаполис през 1987-ма.

Христо Илиев

За първи път от 2018 г страната ни ще участва на световно в зала с толкова голям отбор. "Изключително високо оценявам факта, че България ще бъде представена от четирима атлети на световното първенство в зала в Торун. Това е не само най-големият ни отбор за шампионат на планетата на закрито от осем години насам, но и ясен знак за нивото, което българската атлетика поддържа в условията на все по-висока международна конкуренция", заяви президентът на БФЛА Георги Павлов.

"С всяка изминала година покриването на нормативите и извоюването на право на участие на световно първенство става все по-трудно. Именно затова присъствието на четирима наши състезатели е сериозно постижение и резултат от целенасочената работа на атлетите, техните треньори и клубовете. Особено радващ е фактът, че имаме двама български спринтьори на 60 метра – дисциплина, в която страната ни почти 40 г. нямаше представител на подобен форум. Това постижение идва вследствие на голямата вътрешна конкуренция в мъжкия ни спринт в момента. Пожелавам успех на всички наши състезатели в Торун и вярвам, че ще успеят да реализират потенциала си на световната сцена", добави още той.

