БФБорба погаси задължения в размер на над 72 000 евро, натрупани от „финансовата дейност“ на предходното ръководство

10 март 2026, 15:13 часа 160 прочитания 0 коментара

Българска федерация по борба обяви на официалния си уебсайт, че са погасени „стари задължения към държавния бюджет“ в размер на 72 хиляди евро. От организацията уточняват, че сумата е натрупана от „финансовата дейност на предходното ръководство на федерацията“.

Средствата са осигурени по проект, предназначен за олимпийска подготовка

Posted by Bulgarian Wrestling Federation on Tuesday, March 10, 2026

„Българската федерация по борба (БФ Борба) погаси стари задължения към държавния бюджет, установени с ревизионен акт на Националната агенция за приходите (НАП), издаден заради финансовата дейност на предходното ръководство на федерацията. Ревизионният акт с № Р-22221025000-203-092-001 от 10.10.2025 г. е свързан с изплащани през 2022 г. възнаграждения по трудови и извънтрудови правоотношения“.

„На 9 март 2026 БФ Борба преведе към НАП дължимата сума в размер на малко над 72 000 евро, с което задължението към държавния бюджет е изцяло погасено. Средствата за плащането са осигурени по проект към Министерството на младежта и спорта, предназначен за олимпийска подготовка“.

„Ръководството на федерацията изразява голямото си съжаление, че вместо да бъдат насочени към пълноценната подготовка на българските олимпийци в борбата, тези средства е трябвало да покрият задължения, които са резултат от непрозрачните финансови практики на предходното ръководство на федерацията. В същото време сегашните ръководители на БФ Борба са категорични, че ще продължат да работят за финансова дисциплина, прозрачност и стриктно спазване на нормативните изисквания в дейността на организацията“, гласи съобщението.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
