16 нации са пред България: Класиране по медали на Зимните олимпийски игри 2026 (обновява се)

Италия, и по-специално град Милано и курортът Кортина д'Ампецо, е домакин на XXV-те зимни олимпийски игри. Надпреварата събира 92 нации от цял свят, които ще бъдат представени от 2871 атлети в 116 състезания. В рамките на малко повече от 2 седмици ще бъдат раздадени над 700 медала, като са включени отличия както за индивидуалните състезания, така и за отборните спортове и дисциплини.

Класиране по медали в Милано/Кортина 2026

България също ще се бори за медали, като от много години насам може да се каже, че има реален шанс за отличие - особено в сноуборда, където Тервел Замфиров, Радослав Янков, Малена Замфирова и Александър Кръшняк показаха през сезона, че могат да се конкурират с най-добрите сноубордисти в света. Разбира се, надежди има и към Алберт Попов в алпийските ски, Владимир Зографски в ски скоковете, както и към Милена Тодорова в биатлона.

Страната ни има само шест медала от зимни олимпийски игри, като само един е златен - този на Екатерина Дафовска от Нагано 1998. Иначе последното олимпийско отличие на България от Зимна олимпиада е на Евгения Раданова от Торино 2006. 20 години по-късно българският олимпийски отбор ще опита да се пребори за ново отличие, и пак на италианска земя, но с друг център.

Actualno.com ще проследи в реално време класирането на нациите по медали на Зимните олимпийски игри. Трябва да се отбележи, че на олимпийски игри с най-голяма тежест се разглежда златният медал, след това среброто, а накрая - бронзът, като общият брой медали не е водещ в подреждането. Това означава, че ако дадена нация има повече на брой олимпийски титли от друга, тя ще бъде пред нея в класирането, дори и да има по-малък общ брой медали. Ето как изглежда пълното класиране до момента:

Пълна класация на нациите на Зимните олимпийски игри 2026

Норвегия - 6 медала (злато - 3; сребро - 1; бронз - 2) Швейцария - 5 медала (злато - 3; сребро - 1; бронз - 1) Япония - 7 медала (злато - 2; сребро - 2; бронз - 3) Германия - 4 медала (злато - 2; сребро - 1; бронз - 1) САЩ - 2 медала (злато - 2; сребро - 0; бронз - 0) Австрия - 4 медала (злато - 1; сребро - 3; бронз - 0) Италия - 8 медала (злато - 1; сребро - 2; бронз - 5) Чехия - 2 медала (злато - 1; сребро - 1; бронз - 0) Франция - 2 медала (злато - 1; сребро - 1; бронз - 0) Нидерландия - 2 медала (злато - 1; сребро - 1; бронз - 0) Швеция - 2 медала (злато - 1; сребро - 1; бронз - 0) Китай - 2 медала (злато - 0; сребро - 1; бронз - 1) Корея - 1 медал (злато - 0; сребро - 1; бронз - 0) Нова Зеландия - 1 медал (злато - 0; сребро - 1; бронз - 0) Словения - 1 медал (злато - 0; сребро - 1; бронз - 0) Канада - 2 медала (злато - 0; сребро - 0; бронз - 2) България - 1 медал (злато - 0; сребро - 0; бронз - 1)