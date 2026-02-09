Спорт:

Уж най-скъпите медали в историята, а се разпадат: Проблеми с бронза на Тервел Замфиров и с останалите олимпийски медали

09 февруари 2026, 15:42 часа 548 прочитания 0 коментара
Проблеми с олимпийските медали от Зимните игри в Милано/Кортина! Олимпийската шампионка в спускането в алпийските ски Брийзи Джонсън разкри, че е счупила златния си медал по време на празненствата след състезанието. Тя е поредната, която съобщава за проблеми с олимпийските медали. "Не скачайте с тях. Скачах от вълнение и се счупи. Сигурна съм, че някой ще го поправи", каза американката.

Дни след началото на Зимната олимпиада - вече има няколко счупени медала

Медалът паднал от връзката, а Джонсън каза, че е леко счупен. "Не е изцяло счупен, но е малко наранен", обясни скиорката. Нещо подобно се случи с шведската ски бегачка Ебба Андерсон, след като тя спечели сребро в скиатлона при жените събота. Сребърната медалистка в спускането Ема Айхер от Германия все още не знае какво ще прави с наградата си, но коментира със смях: "Ще се погрижа за това."

олимпийски медали Милано и Кортина

Интересното е, че Тервел Замфиров също имаше проблем със своя бронзов медал - след награждаването българинът се затича и медалът му падна от връзката, но той успя отново да го прикрепи към нея, като го вкара обратно в държача. Всъщност олимпийските медали в Милано/Кортина са и най-скъпите в историята, като това се дължи на рязкото поскъпване на благородните медали.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Зимни Олимпийски игри Зимни олимпийски игри 2026
