Баща ѝ я запали по ски бягането, изгради я като състезател, а сега стигна до олимпийската сцена

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Калина Недялкова е още един от родните ни дебютанти в ски бягането на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. 24-годишната състезателка се утвърди като една от най-силните български представителки в дисциплината, с множество титли и стабилни класирания както на национално, така и на международно ниво. Заедно с Даниел Пешков и Марио Матиканов, тя ще се опита да изведе България възможно най-напред в един от най-конкурентните спортове в олимпийската програма.

Калина Недялкова е представителката ни при жените в ски бягането на Олимпиадата в Милано/Кортина

Подобно на повечето състезатели в зимните дисциплини, Калина се качва на ските още от най-ранна възраст и израства сред ски пистите. Баща ѝ, Пламен Недялков, бивш селекционер на националния отбор по ски бягане, е човекът, който първи запалва у нея любовта към този спорт. През март 2024 година Недялкова печели титлата на 5 км свободен стил при жените от Балканската купа в Маврово, което е едно от най-значимите ѝ международни отличия.

На национално ниво Калина също има редица успехи. През миналата година тя става държавна шампионка на 7.5 км на първенството по ски бягане в Банско, а на същото състезание завоюва и титлата в спринта. На лятното държавно първенство в Сапарева баня пък печели две титли – в масовия старт на класическия и на свободния стил при жените.

С доминиращото си представяне през последните сезони Калина Недялкова заслужено получи честта да представя България на Зимната олимпиада в Милано/Кортина. И тримата ни представители в ски бягането са олимпийски дебютанти и ще могат да бъдат наблюдавани на 10 февруари (вторник) от 10:15 часа по БНТ 3, когато са спринтовите квалификации. Недялкова ще вземе участие и в интервалния старт на 10 км при жените на 12 февруари (четвъртък) от 13:55 часа.

Кога ще се състезават останалите български представители на Олимпиадата и къде могат да бъдат наблюдавани, вижте в линка.

Автор: Кристин Попова

