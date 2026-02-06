Пълна ТВ програма на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 (обновена)

XXV-те Зимни олимпийски игри 2026 ще се проведат в периода 6 февруари - 22 февруари в Италия с център град Милано и курорта Кортина д'Ампецо. Игрите ще предложат 116 състезания в 16 спорта, като откриването ще се проведе на прочутия стадион "Сан Сиро", а след това дисциплините ще се състоят в различни зимни центрове в региона. България ще бъде представена от 20 състезатели в 6 различни спорта, а Зимната олимпиада и участието на българите ще бъде пряко излъчвано в телевизионния ефир.

Кога и къде да гледаме българските олимпийци в Милано/Кортина

Олимпийците на България са:

Биатлон

Владимир Илиев

Благой Тодев

Константин Василев

Антон Синапов

Милена Тодорова

Лора Христова

Мария Здравкова

Валентина Димитрова

Алпийски сноуборд

Тервел Замфиров

Радослав Янков

Александър Кръшняк

Малена Замфирова

Ски алпийски дисциплини

Алберт Попов

Калин Златков

Анина Цурбриген

Ски бягане

Марио Матиканов

Даниел Пешков

Калина Недялкова

Ски скок

Владимир Зографски

Фигурно пързаляне

Александра Фейгин

Церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри е във вечерните часове на 6 февруари и ще бъде предавана на живо по телевизията, като в нея ще се включат световни знаменитости като Марая Кери, Снуп Дог, Андреа Бочели и Том Круз. А още на следващия ден са и първите стартове от Игрите, макар и без българско участие.

Коя българска телевизия ще излъчва Зимната олимпиада

Телевизията, която ще излъчва Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, е Българската национална телевизия. Обществената телевизия ще предава Игрите чрез своите канали БНТ 1 и БНТ 3. Освен това събития от Олимпийските игри ще се излъчват и в ефира на Eurosport, където обаче програмата няма да бъде съобразена с българското участие. Можете да следите информация за българското участие, както и още актуални новини от Зимните олимпийски игри, в нашата спортна секция в Actualno.com.

На Олимпиадата ще се включат близо 3000 състезатели. Както вече споменахме, българите на Игрите ще бъдат общо 20, което е една от най-големите ни олимпийски делегации на зимна олимпиада в цялата история. Можете да видите отделена програмата на българските спортисти на Зимните олимпийски игри 2026, като последвате линка, а по-долу ви представяме пълната телевизионна програма на БНТ за Игрите в Милано/Кортина.

Програма на Зимната олимпиада 2026 - дата, час, телевизия

6 февруари (петък)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри (БНТ 1/БНТ 3)

21:00-23:25 Церемония по откриване на XXV Зимни олимпийски игри – пряко предаване от Милано (БНТ 1/БНТ 3)

7 февруари (събота)

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

12:25-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, спускане (мъже) - пряко предаване от Бормио

14:00-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10+10 км скиатлон (жени) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

20:45-22:05 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), мъже, кратка програма – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

23:05-23:50 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), танцови двойки, волна програма – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

8 февруари (неделя)

10:00-11:55 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, паралелен гигантски слалом (квалификации) – пряко предаване от Ливиньо (БНТ 3)

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

12:25-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, спускане (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

13:45-14:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10+10 км скиатлон (мъже) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

13:55-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, паралелен гигантски слалом (финали) – пряко предаване от Ливиньо (БНТ 1)

15:00-16:20 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, смесена щафета – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)

19:30-20:15 Зимни олимпийски игри 2026: Шейни, мъже, четвърти манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

20:30-23:45 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), волна програма –пряко предаване от Милано (БНТ 3)

9 февруари (понеделник)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

11:25-12:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, спускане (мъже) – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)

14:55-16:10 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, слалом (мъже) – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

20:00-21:50 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-скок, малка шанца, мъже – пряко предаване от Предацо (БНТ 3)

10 февруари (вторник)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

10:15-11:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, спринт (квалификации) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

11:30-12:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, спускане (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

12:40-14:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, спринт (финали) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

14:25-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 20 км индивидуален старт (мъже) - пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)

14:30-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, смесена щафета, финали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

14:55-16:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, слалом (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

11 февруари (сряда)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

12:25-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, Супер-Г (мъже) – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)

15:10-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км индивидуален старт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1/БНТ 3)

17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Словакия - Финландия –пряко предаване от Милано (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 (БНТ 1)

20:50-21:50 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 3)

22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, танцови двойки, волна програма – пряко предаване от Милано (БНТ 1/БНТ 3)

12 февруари (четвъртък)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

12:25-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, Супер-Г (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

13:55-15:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10 км (жени) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

15:15-16:10 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, сноубордкрос (мъже, финали) – пряко предаване от Ливиньо (БНТ 3)

17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Чехия - Канада – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)

20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 - запис (БНТ 3)

21:15-23:00 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (жени), 1000 м (мъже), полуфинали и финали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

13 февруари (петък)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

12:45-14:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10 км (мъже) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 1)

13:00-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Финландия - Швеция – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

14:30-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (жени), 1000 м (мъже), финали – репортаж (БНТ 1)

14:55-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км спринт (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)

15:40-17:05 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, сноубордкрос (жени, финали) – запис (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

22:00-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, мъже, волна програма –пряко предаване от Милано

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Канада - Швейцария –пряко предаване от Милано (БНТ 3)

14 февруари (събота)

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

10:55-12:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)

12:55-14:25 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)

15:30-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) – репортаж (БНТ 1)

15:40-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 7,5 км спринт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)

15:45-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 7,5 км спринт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 3)

19:00-19:45 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)

19:45-21:35 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-скок, голяма шанца, мъже – пряко предаване от Предацо (БНТ 3)

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): САЩ - Дания – пряко предаване от Милано (в паузите: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) и Шорттрек, 1500 м (мъже), полуфинали – репортажи) (БНТ 3)

0:40-1:10 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 3000 м (жени), полуфинали, 1500 м (мъже), финали – репортаж (БНТ 3)

15 февруари (неделя)

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

10:55-12:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), I манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

12:10-13:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 12,5 км преследване (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)

12:55-14:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), II манш - пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

15:30-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – репортаж (БНТ 1)

15:40-16:45 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)

15:45-16:45 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): САЩ - Германия – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

16 февруари (понеделник)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

10:55-12:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио (БНТ 1/БНТ 3)

12:55-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 5000 м (мъже), полуфинали, 1000 м (жени), полуфинали и финали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио (БНТ 1/БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, спортни двойки, волна програма – пряко предаване от Милано (БНТ 1/БНТ 3)

17 февруари (вторник)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

15:25-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1/БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

19:45-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, жени, кратка програма –пряко предаване от Милано (БНТ 3)

18 февруари (сряда)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

10:55-12:25 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), I манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

12:25-12:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, отборен спринт (квалификации) – репортаж (БНТ 3)

12:40-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, отборен спринт (финали) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), II манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

15:40-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х6 км щафета (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)

15:45-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х6 км щафета (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 3)

17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): четвъртфинална среща –пряко предаване от Милано (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)

20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 3)

21:15-21:50 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (мъже), четвъртфинали и полуфинали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): четвъртфинална среща –пряко предаване от Милано (в паузите: Шорттрек, 3000 м (жени), 500 м (мъже), финали) (БНТ 3)

19 февруари (четвъртък)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

11:00-11:40 Зимни олимпийски игри 2026: Северна комбинация, отборен скок – пряко предаване от Предацо (БНТ 3)

14:55-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Северна комбинация, отборен спринт – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

22:00-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, жени, волна програма - пряко предаване от Милано (БНТ 1/БНТ 3)

20 февруари (петък)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

15:10-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км масов старт (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1/БНТ 3)

17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): полуфинална среща – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)

20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма – запис (БНТ 3)

21:15-23:15 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 1500 м (жени), 5000 м (мъже), финали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): полуфинална среща – пряко предаване от Милано (в паузите: По света и у нас и Истории от Олимпийските игри) (БНТ 1)

21 февруари (събота)

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

15:10-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 12,5 км масов старт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1/БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

21:00-23:30 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, Галаконцерт – пряко предаване от Милано (БНТ 1)

21:30-0:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): среща за 3-4 място – пряко предаване от Милано (в паузите: Ски-бягане, 50 км (жени) и Бобслей, 12,5 км масов старт (жени), репортажи) (БНТ 3)

22 февруари (неделя)

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

10:55-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Бобслей, четворки мъже, трети и четвърти манш и Ски-бягане, 50 км (мъже) – пряко комбинирано предаване (БНТ 3)

15:00-17:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): финал – пряко предаване от Милано (в паузите: Бобслей, четворки мъже и Ски-бягане, 50 км (мъже), репортажи) (БНТ 1)

20:30-21:30 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

21:30-23:45 Церемония по закриване на XXV Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026 – пряко предаване от Верона (БНТ 1/БНТ 3)

