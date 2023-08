4 дни преди мача: Джошуа избра да се бие с нокаутиран от Уайлдър в първия рунд (ВИДЕО)

Първоначално Ей Джей трябваше да се боксира с Дилиън Уайт, но британският боксьор бе хванат с допинг. Така Джошуа трябваше да смени в последния момент опонента си, а от неговия щаб се спряха на Хелениус, който през миналата година бе нокаутиран от Дионтей Уайлдър в първия рунд.

"Да, той загуби от Уайлдър, но това бе удар, който вероятно би нокаутирал и кон. Той идва готов за битка. Винаги има критики, но всъщност мисля, че това ще бъде труден мач", заяви Хърн относно Хелениус, цитиран от колегите от Sportlive.bg.

Преди дни пък на Острова припомниха последната "нокаут" жертва на Джошуа - Кубрат Пулев (ВИДЕО).

Anthony Joshua's new opponent, Robert Helenius, got starched by Deontay Wilder last year.#JoshuaHelenius pic.twitter.com/eM8edeBG82