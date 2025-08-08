Пореден скандал в българския спорт! Наказаха президента и вицепрезидента на родна федерация, те обвиниха старото ръководство

Пореден скандал в поредна родна федерация! Преди дни Международният колоездачен съюз (UCI) наказа президента на Българската федерация по колоездене (БФК) Евгени Балев Герганов и неговия заместник Данаил Ангелов заради нарушение на етичния кодекс. В изявлението на UCI се сочи, че Ангелов е манипулирал колоездачни събития, атакувал е словесно и е сплашвал членове на общността, докато Герганов е злоупотребявал с властта, за да променя вътрешните структури и да отмъщава на съперниците си.

Наказаха за 2 години президента и вицепрезидента на БФК

От родната централа категорично отхвърлиха обвиненията и заявиха, че ще обжалват решението в Спортния арбитражен съд в Лозана. Часове след обвиненията вицепрезидентът Данаил Ангелов обяви, че се оттегля както от поста си, така и от организацията на международни състезания. Той е взел това решение, за да не пострада спорта, но е категорично отхвърля обвиненията. Вчера двамата застанаха пред медиите преди предстоящата Обиколка на България, която ще се проведе между 30 август и 5 септември, част от Международния шосеен календар.

Герганов и Ангелов скочиха на старото ръководство

Герганов сподели, че атаката срещу него и Ангелов идва от старото ръководство на централата, а бившият колоездач Георги Лумпаров допълни, че група от 8-9 човека непрестанно праща имейли до UCI без обективни доказателства и така се е стигнало и до наказание. "Това, което се случва, е изключително грозно. Тези атаки произлизат от България. Ние сме новото ръководство на БФК, избрани сме демократично, и тук има групичка, свързана със старото ръководство, която се опитва по всякакъв начин да промени нещата и да върне стария статут. Категорично отхвърлям обвиненията за Независимата етична комисия и ще си търся правата пред Спортния арбитражен съд (КАС) в Лозана", заяви Герганов.

"Има една група от около осем-девет човека, които непрестанно изпращат имейли без никакви обективни доказателства. Те изпращат имейлите си до Етичната комисия на UCI. После посочват и хора, към които UCI да се обърне за потвърждение. Това са хора от тяхната група. Така се стигна и до това наказание, няма нито едно обективно доказателство. Всичко е на база обясненията в имейли на тези хора до UCI", сподели бившият колоездач Георги Лумпаров.

Преди дни феновете на колоезденето в България все пак получиха добра новина, а именно, че страната ни ще приеме старта на Джиро д'Италия.