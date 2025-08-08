Браво! Българин е световен шампион по плуване за ветерани!

Роденият през 1954-та Петко Главинов прегази конкуренцията и триумфира на 200 метра гръб за мъже във възрастовата категория 70-74 години на Световното първенство по плуване в Сингапур. Нашият представител изпревари съперниците си с повече от 10 секунди. Състезателят на "Ирис" (Русе) финишира за 2:56.34 минути, а сребърният медалист Тони Вожняк завърши с време 3:06.81 минути. Бронза спечели Джим Груум с 3:09.79 минути.

Петко Главинов е световен шампион!

През 2024-та Главинов завоюва злато на 200 м гръб (2.54.83) и на 100 м гръб (1.21.86) в конкуренцията на състезатели от Англия, Германия, Израел, Унгария, Франция на Европейското първенство. Той заслужи и сребърно отличие в дисциплината 200 м съчетано плуване. Петко Главинов е редовен участник на големи форуми за ветерани. На шампионата в Сингапур ще стартира в още няколко дисциплини. Освен него Българската мастърс федерация изпрати още 12 състезатели за първенството на планетата.

Петко Главинов е роден през 1954 година във Велинград. Добре известен на любителите на спорта и особено на тези, които се интересуват от плуване. Започва своите занимания в плувния басейн под под зоркия поглед на успешния велинградски треньор в този спорт Антон Митров и под негово ръководство печели при децата и юношите десетки медали от държавни първенства и турнири в периода от 1967 до 1972 г.

Следват 2 години в казармата, когато е в спортната рота на ЦСКА. Завършва ВИФ (сега НСА) с дипломи на треньор по плуване и учител по физическо възпитание, а спортната си кариера продължава в отбора на столичния „Академик“. Дълги години работи като учител в София, но не престава да се занимава с плуване и дори да участва в състезания за ветерани. В един период от време се е състезавал и за ветераните на ПК „Чепинец“, но от десетина години плува за Клуб по плувни спортове (КПС) „Ирис“ от Русе, предава "Темпо Велинград".

