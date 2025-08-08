Войната в Украйна:

Браво! Българин е световен шампион по плуване за ветерани!

08 август 2025, 14:39 часа 271 прочитания 0 коментара
Браво! Българин е световен шампион по плуване за ветерани!

Роденият през 1954-та Петко Главинов прегази конкуренцията и триумфира на 200 метра гръб за мъже във възрастовата категория 70-74 години на Световното първенство по плуване в Сингапур. Нашият представител изпревари съперниците си с повече от 10 секунди. Състезателят на "Ирис" (Русе) финишира за 2:56.34 минути, а сребърният медалист Тони Вожняк завърши с време 3:06.81 минути. Бронза спечели Джим Груум с 3:09.79 минути.

Петко Главинов е световен шампион!

През 2024-та Главинов завоюва злато на 200 м гръб (2.54.83) и на 100 м гръб (1.21.86) в конкуренцията на състезатели от Англия, Германия, Израел, Унгария, Франция на Европейското първенство. Той заслужи и сребърно отличие в дисциплината 200 м съчетано плуване. Петко Главинов е редовен участник на големи форуми за ветерани. На шампионата в Сингапур ще стартира в още няколко дисциплини. Освен него Българската мастърс федерация изпрати още 12 състезатели за първенството на планетата.

Петко Главинов

Петко Главинов е роден през 1954 година във Велинград. Добре известен на любителите на спорта и особено на тези, които се интересуват от плуване. Започва своите занимания в плувния басейн под под зоркия поглед на успешния велинградски треньор в този спорт Антон Митров и под негово ръководство печели при децата и юношите десетки медали от държавни първенства и турнири в периода от 1967 до 1972 г.

Следват 2 години в казармата, когато е в спортната рота на ЦСКА. Завършва ВИФ (сега НСА) с дипломи на треньор по плуване и учител по физическо възпитание, а спортната си кариера продължава в отбора на столичния „Академик“. Дълги години работи като учител в София, но не престава да се занимава с плуване и дори да участва в състезания за ветерани. В един период от време се е състезавал и за ветераните на ПК „Чепинец“, но от десетина години плува за Клуб по плувни спортове (КПС) „Ирис“ от Русе, предава "Темпо Велинград".

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Голямата звезда на българското плуване предприема сериозна промяна в тактиката си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Плуване Световно първенство по плуване
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес