Американски шампион пенсионира руска ММА легенда с брутален бой (ВИДЕО)

Сблъсъкът между руснака и американеца бе главното събитие на Bellator 290 в Калифорния. Последния император, както наричат Емеляненко, имаше надежди, че ще приключи състезателната си кариера като шампион, но не успя да направи нищо срещу Бейдър.

Още в началото Бейдър прати Емеляненко в нокдаун след мощно дясно кроше. След това атаката на американеца продължи и да го налага с граунд-енд-паунд, докато накрая съдията на мача не се намеси, за да предпази здравето на Емеляненко и да сложи край на спора.

Любопитното е, че Емелянонко е член на партията на Владимир Путин - "Единна Русия". През 2008 година руснакът мери сили и с българския ММА боец Благой Иванов - Багата. Българинът го побеждава на полуфиналите на Световното първенство по самбо в Русия, а след това печели и титлата.

Междувременно и Благой Иванов загуби ММА битка, като допусна четвъртата си загуба в UFC.

RYAN. DARTH. BADER.



He successfully defends his title and defeats Fedor Emelianenko in the legend's final fight. #Bellator290 pic.twitter.com/aAsgCGlzhP