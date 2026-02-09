Колосалната сума, която си заслужи Тервел Замфиров с бронза от Зимните олимпийски игри

Младата звезда на българския сноуборд Тервел Замфиров постигна исторически успех, спечелвайки първи олимпийски медал за страната ни в този спорт. Сноубордистът, който след броени дни ще навърши 21 години, успя да се наложи в малкия финал след драматичен фотофиниш, за да завоюва първо отличие за България от зимна олимпиада от Торино 2006. А с големия си спортен триумф Тервел си заслужи и колосална премия от държавата.

Олимпийският медал на Тервел Замфиров ще му донесе 150 000 лева

Тервел Замфиров следва да бъде възнаграден за бронзовия си медал със 150 000 лева - или 76 693,87 евро, показа справка на Actualno.com. Това е сумата, която се полага за бронзов медал от олимпийски игри според Наредба №5, издадена от министъра на младежта и спорта, която урежда критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица. Всъщност премии за олимпийски успехи се полагат от първо до осмо място, като стигат от 10 000 лв. до 250 000 лв.

Едва на 21 години, а вече с няколко значими успеха зад гърба си

Тервел Замфиров постигна много голям успех и през 2025 година, когато пък успя да стане световен шампион и да донесе първи медал за България от такъв форум. Премията за първо място на световно първенство в олимпийски спорт се равнява на 50 000 лв. Тази година пък спечели и първия си старт за Световната купа - с победата си в гигантския слалом в Банско. Иначе той е и четирикратен световен младежки шампион, както и световен шампион за студенти - надпревари, за които Министерството на младежта и спорта също предвижда възнаграждения.

Различни системи: олимпийският шампион със значително по-малка държавна премия от тази на Тервел

Любопитно е да се отбележи, че България плаща едни от най-големите премии за олимпийски медали в света - обратно на логиката на развитите държави. Това се дължи най-вече на различна политика в спорта - докато на Запад предпочитат да подпомагат талантите в хода на тяхното развитие, то у нас по-значима финансова подкрепа идва след потенциален успех. По този начин държавата опитва да компенсира спортистите за това, че на практика е абдикирала от това да подпомага тяхното развитие.

Така се получава и интересен парадокс: австриецът Бенямин Карл, който стана олимпийски шампион в сноуборда, на практика ще получи по-малка държавна премия от Замфиров. Австрия предвижда около 18 600 евро за злато от олимпийски игри, а за бронз - около 13 000 евро (почти 6 пъти по-малко от премията за олимпийски бронз в България). Сребърният медалист Санг-кюм Ким от Южна Корея пък ще прибере под 25 800 евро - отново значително по-малко от предвидените близо 76 700 евро за Тервел.

