Забраненият скок, който донесе олимпийско злато на САЩ (ВИДЕО)

Отборът на САЩ защити олимпийската си титла в отборния турнир по фигурно пързаляне на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, а решаващият принос за златото отново дойде от Иля Малинин. Двукратният световен шампион спечели волната програма при мъжете и наклони везните в полза на американците в директния дуел с Япония.

Преди последното изпълнение двата тима бяха с равен актив от по 59 точки, но по-високата оценка на Малинин му донесе максималните 10 пункта за класирането и изведе САЩ на върха. Основният му конкурент Шун Сато остана втори, което остави японците със сребърните отличия.

Исторически момент

Малинин, известен с прозвището "Quad God", отново привлече вниманието не само с резултата си, но и с исторически момент на леда. Американецът предизвика истинска сензация, след като изпълни заден салто - елемент, който беше забранен в продължение на близо 50 години заради високия риск от контузии. Скокът отново е разрешен едва от 2024 година, а 21-годишният Малинин стана първият фигурист в историята, който приземи чисто заден салто на един крак. Изпълнението допълнително затвърди репутацията му на състезател, който променя правилата и границите на фигурното пързаляне. Още: БГ участие и днес! Програма на българските спортисти на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Малинин, известен в света на фигурното пързаляне с прозвището "Quad God", не представи най-рисковата си версия. Очакванията бяха американецът да заложи на седем четворни скока, но в крайна сметка опита пет. Един от тях - четворният луц - не беше приземен чисто, а две други планирани четворни изпълнения, включително акселът, бяха заменени с тройни. Въпреки това той спаси програмата си с четворен тулуп, последван от четворен салхов, и двата в комбинации, което се оказа напълно достатъчно за победата.

Резултатът от 200.03 точки беше значително под най-доброто му постижение за сезона, но класата и преднината му спрямо конкуренцията отново проличаха. Малинин остава уникална фигура в съвременното фигурно пързаляне - единственият състезател, който е приземявал четворен аксел в официално състезание, както и единственият с волна програма със седем успешни четворни скока.

В състава на олимпийските шампиони от САЩ бяха още Амбър Глен, Алиша Лю, Мадисън Чок, Евън Бейтс, Ели Кам и Дани О'Ший. Още: Актуална информация за легендата: Какво се случва с Линдзи Вон след падането?

Домакините от Италия завоюваха бронзовите медали след силно представяне във волната програма при мъжете на Матео Рицо. Италианският тим включваше още Шарлен Гиняр, Марко Фабри, Сара Конти, Николо Мачи, Лара Наки Гутман и Даниел Грасъл.

Отборното състезание съчетава четирите дисциплини във фигурното пързаляне - индивидуално при мъжете и жените, спортни двойки и танцови двойки, като точките от всяко класиране определят крайния победител. След защитата на титлата вниманието до края на олимпийския турнир ще бъде насочено основно към Иля Малинин - състезателят, който не просто печели, а променя границите на спорта.