България отново е най-бърза на Балканите! Двоен триумф в спринта и общо 11 медала

Българските атлети се представиха отлично на Балканското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години, което се проведе в Крайова, Румъния. Родните таланти завоюваха общо 11 медала, пет от които титли. Страната ни бе представена от 33 състезатели в 13 различни дисциплини, които за пореден път доказаха, че са част от елита на полуострова. Освен това България защити "титлата" си на най-бърза на Балканите, след като за втора поредна година родни състезатели триумфираха в спринта на 100 метра при двата пола.

Пет балкански титли за българските атлети в Крайова

Йоан Каменов завоюва балканска титла на 100 метра с нов личен рекорд. Състезателят на Димчо и Диана Никови демонстрира отличната си форма още в сериите, като записа 10.47 секунди, което е покрит норматив за Световното първенство до 20 години. На финала 18-годишният атлет на ЦСКА спря часовника на 10.49 секунди, за да се поздрави с първо злато на 100 метра. Сребърният медал завоюва другият ни представител в дисциплината - Деян Цветанов. При девойките Радина Величкова триумфира за втора поредна година с време от 11.73 секунди.

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Зинга Барбоза Фирмино и Ива Деливерска също защитиха титлите си съответно на троен скок и 100 метра с препятствия. Ямболският атлет се доближи до личния си рекорд и записа 15.76 метра за златото. Деливерска пък записа най-добро постижение за сезона - 13.80 секунди. Съотборничката ѝ в Енерци Пловдив - Сияна Бръмбарова, остана трета на дълъг скок с 6.15 метра. Християн Касабов завоюва сребърен медал на 110 метра с препятствия с 13.36 секунди, отстъпвайки само с шест стотни на шампиона Корай Уйгун. Мартин Танев пък финишира седми във финала. Теодор Янков спечели бронзов медал на скок дължина с опит от 7.35 метра, а Зара Илиева финишира втора на 3000 метра с време от 9:48.56 минути.

Злато и за мъжката щафета на 100 метра

Стефани Димитрова спечели бронз на хвърляне на диск, след като постигна 41.54 метра. В края на състезателния ден мъжката щафета донесе още една титла. Квартетът ни на 4х100 метра в състав Димитър Христов, Йоан Каменов, Зинга Барбоза Фирмино и Деян Цветанов, финишира първи за 40.50 секунди. Натали Захариева остана на крачка от медалите на висок скок, завършвайки на четвърто място с 1.71 метра. Димитър Христов пък се класира пети на 400 метра с време от 48.02 секунди. Борис Гатев завърши четвърти на двойно по-дългата дистанция, а само един сантиметър раздели Дияна Ангелова от медала на троен скок.

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