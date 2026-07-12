Какво готви Кремъл? Вече говори за "пълномащабна война" вместо за "спецоперация". Руски източник разби опорката за рухването на ВСУ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изглежда, че Кремъл променя начина, по който публично описва своята инвазия в Украйна - говорителят Дмитрий Песков все по-често я нарича „пълномащабна война“, вместо да използва термина „специална военна операция“, който Москва последователно употребява от февруари 2022 г. насам, когато диктаторът Владимир Путин нареди нахлуването. В едно от последните си изявления Песков заяви, че Русия вече разглежда конфликта като пълномащабна война срещу Украйна и западните държави, които я снабдяват с оръжие.

Още: Зеленски: Путин вече определи 15 различни срока за завладяване на Донецка област (ВИДЕО)

Той също така твърди, че украинският президент Володимир Зеленски би могъл да сложи край на войната, като изтегли украинските сили от останалата част от Донбас (регионите Донецк и Луганск), която не е под контрола на Руската федерация, и признае юридически териториалните претенции на Москва за окупираните територии. Това е абсолютна червена линия за Киев и партньорите му.

В изявленията си Песков заплаши с използване на ядрено оръжие в отговор на „заплахи за съществуването на руската държава“.

Още: Зеленски за Китай: Пекин е дал ултиматум на Путин за ядреното оръжие

Не просто думи, а "целенасочена информационна кампания" на Русия в подготовка за мобилизация

Според Андрий Коваленко, ръководител на украинския Център за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана, промяната в реториката може да е част от по-широки усилия за подготовка на руското общество за евентуална нова вълна на мобилизация и допълнителни вътрешни ограничения по-късно през тази година. Коваленко заяви, че Песков многократно е подчертавал, че „всичко започна като специална военна операция, но се превърна във война“ - тази формулировка е умишлен сигнал, а не просто промяна в лексиката, смята той.

„Става дума за целенасочена информационна кампания, която има за цел да подготви руското население за мобилизация, която Русия обмисля да проведе през есента. Тя също така подготвя хората за ограниченията, които биха я съпътствали, включително възможна забрана за напускане на страната“, написа Коваленко в Telegram. Той добави, че руснаците, които искат да избегнат мобилизацията, трябва да напуснат страната още сега, "защото един руски войник оцелява само 15 до 30 минути на фронтовата линия".

Още: Кремъл: САЩ имат "погрешно схващане" за войната в Украйна

Все повече се говори, че Москва може би търси допълнителни начини да попълни редиците на въоръжените си сили в момент на загуба на територии на фронта, брутална украинска кампания за удари срещу нефтопреработвателни заводи, танкери и друга логистика и клатеща се руска икономика. Намаляващият брой на доброволците е подтикнал Кремъл да обмисли няколко варианта, включително нова мобилизационна кампания след парламентарните избори в Русия тази есен.

Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че Русия подготвя поредна вълна на мобилизация, включваща „поне десетки хиляди“ души. Според него въпросът е бил обсъден по време на брифинг по въпросите на отбраната с главнокомандващия ген. Олександър Сирски и началника на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Андрий Хнатов.

Още: Руски олигарх със сериозен бизнес в България: Войната ме принуди да избера Путин

Съюзниците на Украйна помагат с оръжията

В същото време партньорите на Киев не спират да увеличават натиска върху Русия с подкрепа за украинската армия. Полша е готова да модернизира изтребителите МиГ-29 за Украйна, но ако Киев или съюзническите държави поемат разходите, заяви министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Той добави, че Украйна би могла да сподели технологиите си за безпилотни летателни апарати със съюзниците, които подкрепят отбраната ѝ.

Американският сенатор Линдзи Греъм, който в събота е починал, в петък посети производствената база на компанията SkyFall в Украйна, където разгледа тежките бомбардировъчни дронове Vampire, дроновете Shrike FPV в няколко варианта и прехващачите P1-SUN. SkyFall представи също така нови технологии, които се очаква скоро да достигнат бойното поле, и показа своята академия за обучение на пилоти, техници и инструктори за дронове. Греъм заяви, че САЩ биха допуснали голяма грешка, ако не си сътрудничат с Украйна в областта на дроновете.

US Senator Lindsey Graham visited SkyFall’s production site in Ukraine, where he reviewed Vampire heavy bomber drones, Shrike FPV drones in several variants, and P1-SUN Shahed interceptors. SkyFall also presented new technologies expected to reach the battlefield soon and… pic.twitter.com/oIrbxAvLcL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2026

Още: Човекът зад "Фламинго": През есента тестваме балистична ракета срещу Русия, Москва ще е първата цел (ВИДЕО)

Има обаче и други мнения в Европа - Председателят на чешката долна камара на парламента Томио Окамура заяви, че Украйна трябва да отстъпи териториите, където исторически са живели руснаци, за да се сложи край на войната. Окамура, който оглавява проруското движение „Свобода и пряка демокрация“, заяви, че тази позиция отразявала мнението на повечето чехи. Премиерът Андрей Бабиш от управляващата партия ANO е против предоставянето на допълнително въоръжение за украинската армия.

Czech lower house speaker Tomio Okamura said Ukraine should cede territories where Russians have historically lived to end the war. Okamura, who leads the pro-Russian Freedom and Direct Democracy movement, said this position reflects the view of most Czechs. #Ukraine pic.twitter.com/xSeIuiHPM2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2026

На този фон Володимир Зеленски заяви, че подготвя промени в дипломатическата политика, за да се изпълняват по-добре споразуменията за доставка на оръжие с партньорите. "Не бива да минават седмици между обявяването на пакетите за подкрепа и самата доставка – това е отговорност на всички, които се занимават с дипломатическа дейност", добави той.

На 10 юли украинският президент одобри създаването на командване за удари на далечно разстояние и на ново подразделение за бързо реагиране в рамките на украинските въоръжени сили. Той подписа указ, с който разпореди създаването на Командването за въздействие на далечно разстояние, подчинено на ВСУ, и нареди на украинските власти да назначат командир на новото формирование. Зеленски отбеляза, че целта на командването е да намали военния потенциал на Русия, като вероятно има предвид потискането на руски военни цели в дълбокия тил. Зеленски подписа и втори указ, с който разпореди създаването на Съвместните сили за бързо реагиране в рамките на Сухопътните сили на Украйна, като назначи за техен командир бригаден генерал Дмитро Волошин, командир на 8-ми въздушнодесантен корпус.

Още: Планът на Украйна за отрязване на Крим успява: Руският Червен кръст раздава спешно хуманитарна помощ

Русия ескалира кампанията и срещу НАТО

Изглежда, че Русия не се концентрира само върху съседката си, а продължава и кампанията си срещу НАТО. Тя е провела хакерска операция, насочена към граждански камери в европейски държави членки на Алианса и в Украйна.

На 10 юли британското издание The Telegraph съобщи, позовавайки се на нидерландската Генерална служба за разузнаване и сигурност (AIVD) и Военната служба за разузнаване и сигурност (MIVD) на страната, че хакери, свързани с Кремъл, са шпионирали военни бази на НАТО в Европа, като са проникнали в граждански камери, насочени към маршрутите за транспортиране на военна техника, с цел да установят видовете оръжия, получени от Украйна. Нидерландските разузнавателни служби съобщиха, че руската операция е била насочена включително срещу страната им.

Още: Американският изкуствен интелект, който преобразява НАТО в по-опасна военна машина (ВИДЕО)

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 61 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 11 юли е имало 260 бойни сблъсъка спрямо 261 на 10 юли. Руснаците са хвърлили 244 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с около 50 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3062 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 240 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8866 FPV дрона, което е с около 1500 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е било най-горещо - 44 отбити руски пехотни атаки там съгласно официалната украинска информация. Още 19 руски пехотни нападения е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, а в Краматорското направление са станали 10 сражения - то отново е с посока Константиновка, но от североизток (откъм Часов Яр). 13 са били руските пехотни атаки в района на Гуляйполе, Запорожка област, но нито една не е била осъществена в най-западната част на Запорожието - в направлението към Орехов. В Славянското направление са извършени 23 руски пехотни атаки, а в съседното му от север Лиманско направление – 11.

Припомнете си вчерашния ни обзор: Китай не дава Русия да мисли за ядрено оръжие в Украйна. "Ад от мита" от САЩ, ако купуваш руски петрол и газ – крачка напред (ОБЗОР - ВИДЕО).

Наскоро руските сили са напреднали в тактическия район Константиновка-Дружковка, докато украинските сили пък са провели контраатака. Това показват видеозаписи с географска локализация, публикувани на 10 юли. В един от тях - ВИДЕО 18+ - се вижда как украинските сили нанасят удар по позиция, окупирана от руснаците, в югозападните покрайнини на Константиновка, което сочи, че руският контрол върху територията там се простира по-далеч, отколкото се оценяваше, отбелязва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Руският военен блогър "Рибар", който е свързан с Кремъл, тъй като създателят му Михаил Звинчук беше говорител на руското военно министерство, заяви на 10 юли, че украинските сили са атакували в североизточните покрайнини на Константиновка и че малки украински групи провеждат контраатаки в целия град. Военният блогър твърди, че украинското наблюдение с дронове в града пречи на руските сили да се придвижват в откритите места на някои райони.

Още: Горчиви сълзи в Русия: И в България зареждат по-евтин бензин!

Украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", смята, че е "изключително неуместно" да се сравнява отбраната на Купянск с тази на Константиновка, тъй като и в двата случая оперативно-тактическото положение на украинските сили по тези направления е напълно различно. "Врагът многократно е заявявал, че Константиновка е превзета, докато някои от нашите източници опровергават тази информация и в същото време дават пример, че Купянск също беше обявен за превзет от руснаците, но както се оказа, не съвсем. Въпреки това ситуацията в Купянск наистина даде възможност да се проведат редица маневри за изолиране на руснаците (използвана е обидна дума - бел. ред.), които бяха проникнали в града; в Константиновка ситуацията е доста сложна и, съдейки по общата обстановка, имам големи съмнения, че ще настъпи подобрение, да не говорим за каквито и да било активни действия от наша страна. Ето защо сравняването на битките за тези градове и намекването, че историята може да се повтори, е безсмислено", твърди "Офицер".

Още: Украйна скоро ще занули Русия: Бензинът е само началото

Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" руските "успехи" на фронта продължавали "със същия бавен темп - поради отбранителния характер на операциите на украинските въоръжени сили и променящия се характер на военните действия, което ги кара да изостават". Той дава и пример - че по време на настъпленията през последните месеци "предните отбранителни позиции на врага в градските райони могат да се удържат от около дузина и половина войници от украинските въоръжени сили, чиято задача е да разгръщат безпилотни летателни апарати и ретранслатори. Тези дронове и други безпилотни апарати се управляват дистанционно от по-дълбоко в тила, докато врагът организира доставката на провизии по въздух с помощта на тежки хеликоптери. Без системи за сателитна комуникация, подобни на Starlink, нашите войски не могат да възпроизведат подобни тактики и технологии", признава каналът.

"Всъщност врагът разменя малки части от своята територия срещу изтощаване на нашите войски в настъпателни сражения. В същото време украинските въоръжени сили запазват способността си да организират изолирани контраофанзивни действия дори с използване на бронирани машини. Те не постигат успех, но фактът е показателен: врагът разполага с достатъчно личен състав и техника въпреки дезинформационната кампания, свързана с превземането на тактически контролни центрове и публичното преброяване на украинските дезертьори от украинската страна", прави тежко за руската пропаганда признание източникът.

Още: Тръмп се радва на Украйна и я подсилва военно за решаващ пробив, Путин обаче е готов да ескалира

Има и нови украински укрепления, изградени след 24 юни, нанесени на долната карта въз основа на обществено достъпни източници. Жълтото обозначава ровове, синьото – „драконови зъби“, сивото – бодлива тел, а червеното – нови укрепления:

New Ukrainian fortifications built since June 24, mapped from public sources. Yellow marks ditches, blue dragon's teeth, gray barbed wire, red new fortifications.https://t.co/gqaa1Y5jbZ pic.twitter.com/HFnP1eFe2j — WarTranslated (@wartranslated) July 11, 2026

Междувременно продължават украинските удари с дронове срещу руски танкери в Азовско море, където те сътвориха тотална блокада за корабоплаването на държавата агресор. През нощта дронове на украинците вече са поразили 14 кораба, вероятно именно там, и сега се очакват видеозаписи за потвърждение. Иначе има сателитни снимки, които вече показват два повредени петролни танкера в Азовско море. Дроновете са поразили тръбопроводите на палубата и на двата кораба:

Satellite imagery shows two damaged oil tankers in the Sea of Azov. The drones struck the deck pipelines on both vessels. #Ukraine pic.twitter.com/tjFACknSU5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2026

Още: Украйна порази 21 руски танкера само за нощ. Русия спря корабоплаването през Азовско море

Украински ударни дронове нанесоха удари и по граничния пункт „Успенка“ на границата с руската Ростовска област. Според информацията на украински източници граничният пункт е бил затворен за поне 24 часа след атаката.

Ukrainian strike drones targeted the Uspenka border crossing on the border with Russia’s Rostov region. The checkpoint was reportedly closed for at least 24 hours following the attack. #Ukraine pic.twitter.com/fuoBA1mpJ8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2026

През нощта Украйна атакува Сизранската рафинерия в Самарска област, а същевременно излязоха сателитни снимки, показващи щети в руския нефтопреработвателен завод „Илски“ в Краснодарския край след последната атака. Щети са нанесени в резервоарите за съхранение, тръбните решетки и инсталацията ELOU-AVT-5 за първична преработка на петрол. Заводът е едно от най-големите частни нефтопреработвателни съоръжения в региона.

Satellite imagery shows damage at Russia’s Ilsky oil refinery, including storage tanks, technical pipe racks, and the ELOU-AVT-5 unit. The refinery is one of the region’s largest private oil-processing facilities. #Ukraine pic.twitter.com/nALWxrs5cd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2026

Още: Украйна подпали голяма руска рафинерия, която вече беше "затворена" от дроновете ѝ (ВИДЕО)

Пристанището в Таганрог, Ростовска област, продължава да гори след украинските удари. Пристанището играе ключова роля в обработката на товари и доставки на гориво, подпомагащи военните действия на Русия.

Taganrog port remains on fire after Ukrainian strikes. The port plays a key role in handling cargo and fuel shipments supporting Russia’s war effort. #Ukraine pic.twitter.com/RqRiRNMwK9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2026

Украинските военновъздушни сили обявиха 102 свалени цели при руските атаки през нощта на 11 срещу 12 юли - става въпрос за нападение с девет управляеми ракети „въздух-въздух“ тип Х-59/69 и четири противорадарни ракети тип Х-31, както и 115 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и симулаторни дронове. Според предварителни данни системите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали седем управляеми ракети „въздух-въздух“ тип Х-59/69 и 95 дрона в северните, южните, централните и източните райони на страната.

Засечени са две управляеми ракети „въздух-въздух“ тип Х-59/69 и 19 атакуващи безпилотни летателни апарата, които са поразили 12 места. Има и падане на отломки от свалени безпилотни летателни апарати на 12 локации. Освен това противорадарните ракети Х-31 не са достигнали целите си, като информацията се уточнява, казват от ВВС на Украйна.

Още: Големи изненади в НАТО с парите за отбрана, България също ще харчи повече

Трима души са загинали в Днепропетровска област след руски удари с дронове и артилерия през нощта, съобщават властите. „Врагът атакува пет района на областта повече от 10 пъти с дронове и артилерия“, заявиха те. В Херсон един човек е загинал, а двама са ранени в резултат на спускането през нощта на взривно устройство от руски дрон, твърдят властите.

Появиха се и кадри от вчерашния удар с управляема бомба над Суми. При атаката загинаха петима души:

Footage of today's guided bomb strike on Sumy. Five people were killed in the attack. pic.twitter.com/7Coly0hJGF — WarTranslated (@wartranslated) July 11, 2026

Още: В Русия магьосници вече предлагат ритуали за превръщане на един бензин в друг