"Пълна мрачна бездна": Конър Макгрегър с шокиращо признание след кошмарното му завръщане в UFC

Дългоочакваното завръщане на Конър Макгрегър в UFC завърши по кошмарен начин. Ирландецът се изправи срещу Макс Холоуей в мач от UFC 329, но получи контузия на крака още в първите секунди на мача. Арената, чиито билети бяха изцяло разпродадени, замлъкна, след като легендарният боец се опита да нанесе летящ ритник, но се приземи неудобно и веднага изглеждаше, че изпитва болка. Въпреки че се опита да се изправи, той скоро отново се озова на тепиха, като очевидно беше контузил дясното си коляно.

Първи думи на Макгрегър след кошмарната контузия

Тъй като Макгрегър не можеше да се изправи, Холоуей нанесе няколко удара на падналия боец, преди реферът Майк Белтран да прекрати мача само 69 секунди след началото на първия рунд. Макгрегър накуцвайки напусна арената, без да даде изявление, но по-късно се включи в социалните медии, за да информира феновете си за своето психическо и физическо състояние.

"Умът ми е напълно объркан. Разбит", написа Макгрегър в социалната платформа "X". "Нямах никакви физически проблеми преди мача. Правех ритници, забивах крака и скачах през цялата подготовка, както и зад кулисите преди мача. Това дойде от нищото. Чувствам се в пълна мрачна бездна. Мога да го опиша само като ад."

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Феновете на бойните спортове и експертите чакаха 5 години, за да видят ирландската суперзвезда отново в действие, и бяха шокирани от резултата. Журналистът по ММА Аарон Бронстетер описа случващото се като ужасен изход за всички. Това беше огромен антиклимакс, след като Макгрегър години наред подхвърляше, че ще се завърне в октагона след 5-годишно прекъсване поради счупен крак и допинг наказание. Сега той е пред ново дълго отсъствие. Контузията изглеждаше сериозна и може да мине още една година, преди да видим суперзвездата отново в октагона. Ако изобщо го видим отново.

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