София приветства серийния победител Никола Цолов с огромен транспарант в небето (СНИМКА)

През последните години Никола Цолов се превърна в символът на българските моторни спортове. Неговото бързо израстване на пистата и изкачването в класирането е повече от забележително. Бългасркия лъв се е устремил към Формула 1 и с представянията си е на път да сбъдне не просто своята мечта, а тази на милиони българи. В момента той се състезава за отбора на Кампос Рейсинг във Формула 2, като спечели последните 2 състезания. За да приветства успехите му, София издигна огромен транспарант с лика на Никола Цолов в нощното небе над града.

София приветства успехите на Никола Цолов

В публикация в социалните мрежи "Етюд-и-те на София / Sketches of Sofia" качи снимка на въпросния транспарант, съпроводена с текст "В небето на вечерна София! София приветства Никола Цолов и неговите успехи във Формула 2". Никола Цолов се превърна в новата звезда на Формула 2, като сезон 2026 е първият му пълен във втория ешалон на най-голямото автомобилно състезание. Той записа дебюта си за Кампос Рейсинг още в края на сезон 2025, когато взе участие в последните 2 състезания на тима и дори записа точки.

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Никола Цолов е водач във Формула 2

Никола Цолов взе две поредни победи в основните състезания за Гран при на Австри и Гран при на Великобритания. С тях той продължи страхотното си представяне във Формула 2 и си върна първото място в генералното класиране. Там той води със 141 точки, а на второ място е Габриеле Мини със 124 пункта. Следващият етап от Формула 2 е Гран При на Белгия, където пилотите ще се подвизават от 17 до 19 юли.

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