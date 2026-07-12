Почина влиятелният сенатор Линдзи Греъм - съюзник на Тръмп и Зеленски, който готвеше ударни санкции срещу Русия

Американският сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм е починал след кратко и внезапно заболяване. От офиса му беше разпространено изявление, в което се посочва, че той е издъхнал в събота вечер местно време, 11 юли. „Семейството на сенатор Греъм благодари за молитвите в този момент и моли за уединение през този изключително труден период", гласи съобщението за политика от Южна Каролина, избран за сенатор през 2002 г. Според NBC News причината за смъртта е била получен инфаркт.

Линдзи Греъм беше един от най-влиятелните гласове във Вашингтон по въпросите на външната политика и ключов съюзник на президента Доналд Тръмп. В публикация в социалните медии по повод смъртта на сенатора Тръмп заяви, че Греъм е бил „истински американски патриот“.

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Тъкмо се завърна от Украйна

Той току-що се беше завърнал от Киев, където в петък се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Там той също посети производствената база на компанията SkyFall, където разгледа тежките бомбардировъчни дронове Vampire, дроновете Shrike FPV в няколко варианта и прехващачите P1-SUN. SkyFall представи също така нови технологии, които се очаква скоро да достигнат бойното поле, и показа своята академия за обучение на пилоти, техници и инструктори за дронове. Греъм заяви, че САЩ биха допуснали голяма грешка, ако не си сътрудничат с Украйна в областта на дроновете.

US Senator Lindsey Graham visited SkyFall’s production site in Ukraine, where he reviewed Vampire heavy bomber drones, Shrike FPV drones in several variants, and P1-SUN Shahed interceptors. SkyFall also presented new technologies expected to reach the battlefield soon and… pic.twitter.com/oIrbxAvLcL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2026

Преди пътуването му не са били известни никакви здравословни проблеми.

Ревностен поддръжник на украинците и определен за терорист от Русия

Той беше ревностен поддръжник на американската подкрепа за Украйна. „Путин няма да спре с Украйна“, каза сенаторът пред BBC през 2023 г. „Да проявиш слабост в Украйна, означава, че ще загубиш в Тайван“, допълни той.

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По време на последното си пътуване до Украйна Греъм работеше върху вариант на законопроекта си за санкции срещу Русия, който - според него - щеше да даде „инструменти на президента Тръмп да сложи край на тази война“. Този законопроект предвиждаше Тръмп да може да развърже ръцете си да налага санкции на държави, купуващи руски петрол, най-общо казано – мита. Греъм уточни, че става въпрос и за руски газ, включително и за държави, които препродават руски петрол и газ.

Русия включи Греъм в списъка на „Росфинмониторинг“ с терористи и екстремисти заради лобирането му в подкрепа на антируските санкции. Той е и ключов лобист в Конгреса по въпросите на военната подкрепа за Украйна - до средата на 2026 г. вече беше посетил Киев десет пъти, където редовно провеждаше разговори с Володимир Зеленски и настояваше за разширяване на доставките на тежко въоръжение и системи за противовъздушна отбрана Patriot.

Снимка: Getty Images

Конфликти с Тръмп, но и добро партньорство

През годините Греъм влизаше в конфликти с президента Тръмп, но се превърна в един от най-верните му поддръжници.

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През 2023 г. той заяви пред BBC: „Доналд Тръмп има и тъмна страна... но той беше много добър президент. Аз обаче оставам на негова страна, защото видях какво е направил“, като посочи постиженията на Тръмп по южната граница на САЩ, убийството на иранския генерал Касем Солеймани и назначаването на консервативни съдии.