Ферари може да се бори за титлата във Формула 1, но трябва да жертва един от пилотите си

Пилотът на Мерцедес Кими Антонели доминираше в борбата за шампионската титла във Формула 1 през по-голямата част от сезона досега, като спечели пет поредни състезания. Но тийнейджърът завърши извън точките в две от последните три надпревари, след като не успя да финишира в Барселона и не превърна полпозицията в резултат в неделното Гран При на Великобритания. След като Антонели отвори вратата за борба за титлата, която започваше да изглежда като формалност, обновеният отбор на Ферари вече може да погледне към първите две места с по-реалистична надежда да ги стигне.

Посочиха как Ферари може да се бори за титлата при пилотите

Антонели води в класирането пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел, а дуото на Ферари - Люис Хамилтън и Шарл Льоклер, заема съответно трето и четвърто място. Макар Льоклер да пресече финалната линия на "Силвърстоун" пред Ръсел и Хамилтън, бившият състезателен инженер на Ферари Роб Смедли счита, че Хамилтън, който е с 39 точки по-близо до Антонели и диша във врата на Ръсел, е най-убедителната надежда на отбора за шампионската титла.

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"Ще отида против собствената си логика и ще кажа, че всъщност смятам, че предприемането на толкова крайни мерки е единственият шанс на Ферари да спечели това световно първенство", заяви Смедли в подкаста "High Performance Racing", когато бе попитан дали отборът е трябвало да се опита да изведе Хамилтън пред Льоклер във Великобритания. "Мисля, че ако се опитат да надделеят над Мерцедес по отношение на болидите, а след това позволят на пилотите да се състезават помежду си при толкова голяма разлика между Люис и Шарл, вероятността да спечелят титлата при пилотите значително намалява. Мисля, че това е единствената стратегия, с която разполагат, за да спечели Люис осмата си титла."

Ферари, чийто последен пилот, спечелил титлата, беше Кими Райконен през 2007 г., започна да намира ритъма си, след като през юни получи право на спешен пакет ъпгрейди от ФИА. Двигателят на Скудерията беше признат за по-бавен с повече от 4% от този на Мерцедес, което доведе до увеличаване на мощността и съвпадна с подобрени резултати на пистата. Миналия месец в Барселона Хамилтън най-накрая спечели първата си победа в Гран при с червения болид, като оглави изцяло британския подиум пред Ръсел и Ландо Норис. Подобряващите се резултати на Ферари са добър знак за Хамилтън. Отборът последователно намалява разликата между своя водещ пилот и първата позиция.

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