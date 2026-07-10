Божидар Саръбоюков с поредно представяне от световна класа на Диамантената лига

Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков записа поредно престижно класиране през настоящия сезон. Талантът от Харманли завърши четвърти в надпреварата на дълъг скок на турнира от Диамантената лига по лека атлетика "Херкулес" в Монако. Състезанието в сектора бе изключително интересно, тъй като участваха водещите състезатели в дисциплината и буквално всеки един имаше шанс за победата. В крайна сметка с триумфа се поздрави действащият олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу с най-добър резултат в света от началото на годината - 8.61 метра.

Силно представяне на Божидар Саръбоюков в Монако

Саръбоюков започна състезанието с опит на 7.98 метра. При втори си скок той регистрира 8.36 метра, с които зае третото място във временното класиране. Последва нов силен резултат от 8.24. При четвъртия си скок българинът не успя да запише успешен опит, а след това се приземи на 7.95 метра. В този момент Саръбоюков бе изместен от третата позиция от Хорхе Ходелин, който скочи 8.38 метра.

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Действащият олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу грабна победата в Монако, след като поведе още при първия си опит с 8.48. При втория си скок гръцкият атлет добави още четири сантиметра към постижението си - 8.52 метра, което бе нов най-добър резултат за сезона. В самия край той подобри тази цифра с още 9 сантиметра - 8.61. Ямаецът Уей Пинок заслужи второто място с 8.39 метра, които регистрира още в първия си скок. Действащите световни шампиони на открито и закрито не успяха да разгърнат потенциала си на сцената в Монако. Матиа Фурлани остана едва осми с 8.01 метра. Той се отказа да изпълни последните си два опита. Жерсон Балде пък завърши на шестата позиция с 8.20 метра. Зимон Ехамер от Швейцария се нареди пети само на четири сантиметра по-малко от резултата на българина.

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