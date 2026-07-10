Напускане на топ пилот отваря вратата за сензационен трансфер на Макс Верстапен

Бъдещето на Оскар Пиастри продължава да бъде една от най-обсъжданите теми във Формула 1. Както е известно, австралиецът се свързва с напускане на Макларън още от края на миналия сезон. Той бе основен фаворит за титлата, но загуби от съотборника си Ландо Норис. За този развой на събитията спомогнаха и някои отборни нареждания от бокса на Макларън, които предизвикаха сериозно напрежение. Лагерът на Пиастри смяташе, че той е бил третиран несправедливо съгласно "папая правилата", което доведе до обтегнати отношения между мениджъра му - Марк Уебър, и Макларън.

Пиастри обмисля да активира клаузата си за напускане на Макларън

Спекулациите относно бъдещето му бяха многобройни, но той все пак остана в отбора от Уокинг. Макар че Пиастри има договор до 2028 година, изглежда, че той няма намерение да остане дотогава в Макларън. Наскоро стана ясно, че австралиецът може да активира клауза за прекратяване на контракта си, ако това лято не се класира сред първите пет в общото класиране. След Гран при на Великобритания той заема шесто място и според "Grande Premio" обмисля напускане.

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Напускане на Пиастри би отворило вратата на Верстапен

Ако Пиастри реши да напусне, това би отворило пътя за може би най-голямата сензация на пазара на пилоти във Формула 1: преминаване на четирикратния световен шампион Макс Верстапен в Макларън. Слуховете около бъдещето на нидерландеца и евентуалното му напускане на Ред Бул не стихват, а напоследък името му се свързва и с Макларън. Подобно на Пиастри, и той има право да прекрати договора си през 2026 г. Верстапен може да напусне "биковете", ако до лятната пауза не се намира сред първите двама - тази клауза вече може да бъде активирана, тъй като математически е невъзможно той да настигне Джордж Ръсел, който в момента е втори в класирането.

Ако информацията е вярна, най-вероятният изход е пряка размяна между пилотите. При евентуален трансфер на Верстапен в Макларън, той ще продължи съвместната си работа с Джанпиеро Ламбиазе, който подписа с британския тим от догодина. Пиастри пък ще се озове в Милтън Кейнс. Пиастри от известно време се свързва с Ред Бул, като отборът го определя като идеалния заместник на Верстапен. "Биковете" обаче не са единственият вариант, тъй като Уебър води преговори с Ауди за евентуална сделка за своя пилот.

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