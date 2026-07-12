Огромен скандал на Мондиал 2026! Нередовен гол на Белингам класира Англия напред, ФИФА отрече (ВИДЕО)

Отборът на Англия се класира зза 1/2-финалите на Мондиал 2026 след отличен обрат над Норвегия. "Трите лъва" се оказаха в изоставаща позиция, но Джуд Белингам отбеляза изравнителното попадение в края на първото полувреме, което в крайна сметка доведе мача в продължения. В добавената част отново звездата на Реал Мадрид се превърна в герой за своята страна, реализирайки победния гол, който класира Англия напред. Срещата не премина без спорни ситуации, като имаше отменени попадения и дузпа. Друга ситуация обаче предизвика гнева на норвежкия щаб.

Сериозни съмнения около изравнителния гол на Англия

Одобрената от ФИФА "Spidercam" - камера, която е окачена над терена, изглежда е изиграла ключова роля за изравнителния гол на Англия през първото полувреме, което предизвика гнева на Норвегия и селекционера Стале Солбакен. Малко преди "трите лъва" да организират контраатаката си, вратарят Йорян Ниланд прати дълъг пас по терена към зоната, заета от левия бек Нико О'Райли, но топката падна рязко, след като очевидно се удари в камерата над игрището. Камерата е закрепена на четири напречни въжета, прикрепени към четирите ъгъла на терена, и предлага на телевизионните оператори нови ъгли на заснемане, включително стандартния ъгъл за дузпи.

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ENGLAND GOAL HAD TO BE RULED OUT AS BALL HIT CAMERA AT THE BEGINNING OF BUILD UP!



WHAT A PLAIN ROBBERY FROM ENGLAND! pic.twitter.com/YuEbC5o279 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 11, 2026

Но в този случай тя насочи топката право в краката на Елиът Андерсън, който се втурна напред по левия фланг на Англия и в крайна сметка подаде на Антъни Гордън. Пасът му с десния крак навътре към Джуд Белингам беше блестящо приет от играча с №10, който преодоля Торбьорн Хегем и отбеляза изравнителния гол. На резервната скамейка селекционерът на Норвегия Солбакен и неговият щаб избухнаха в протест срещу френския съдия Клеман Тюрпен. Съгласно правилата на играта, удара на топката в "Spidercam" е трябвало да бъде отчетен като външна намеса, а мачът да бъде прекъснат и след това подновен с хвърляне на топката.

ФИФА отрече твърденията

ФИФА твърди, че екипът на ВАР не е счел, че топката е ударила камерата, поне доколкото сензорите не са засекли никакъв контакт. По-късно организацията публикува видео в социалните мрежи, което показва, че технологията ѝ в топката не е засякла никакъв контакт.

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