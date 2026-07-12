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Кошмар за Конър Макгрегър при завръщането му в UFC! Легендата се предаде след броени секунди

12 юли 2026, 11:21 часа 517 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кошмар за Конър Макгрегър при завръщането му в UFC! Легендата се предаде след броени секунди

Дългоочакваното завръщане на легендата Конър Макгрегър в октагона продължи малко повече от минута! Бившият шампион в две категории преживя истински кошмар в мача си от UFC 329 срещу Макс Холоуей в Лас Вегас. Секунди след началото на срещата ирландецът се приземи лошо на земята и бе принуден да се оттегли, тъй като проблемът изглеждаше сериозен. Впоследствие стана ясно, че Макгрегър е със счупено коляно. Така завръщането му след 5-годишно отсъствие претърпя провал.

Макгрегър прекара 69 секунди в октагона, преди да се контузи

Макгрегър, който не се беше бил откакто си счупи крака в мача срещу Дъстин Порие през юли 2021 г., опита летящ ритник в началото на първия рунд, но се приземи лошо и веднага изглеждаше в затруднение. Той се опита да продължи за няколко секунди, но погледна към рефера, за да му даде знак, че не може да доиграе двубоя. Така, само 69 секунди се началото, двубоят бе прекратен по кошмарен за ирландеца начин.

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Конър Макгрегър

Мачът в събота беше вторият между двамата, като през 2013 година Макгрегър спечели с единодушно решение на съдиите. След като си счупи крака срещу Порие преди пет години, 37-годишният боец трябваше да се изправи срещу Майкъл Чандлър през юни 2024 г., но двубоят беше отменен, след като Макгрегър си счупи пръст на крака по време на тренировка. По-късно същата година ирландският граждански съд го призна за виновен за изнасилване.

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През октомври 2025 г. той прие 18-месечно наказание за неспазване на изискванията за местонахождение, след като година по-рано пропусна три допинг теста. Дисквалификацията беше с обратна дата и изтече през март. Сега той най-накрая се завърна, но неуспешно. Холоуей заяви, че ще обсъди възможността за организиране на още един мач с Макгрегър, когато ирландецът се възстанови.

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Конър Макгрегър UFC
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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