Божидар Саръбоюков срещу четирима световни шампиони: Кога и къде да гледаме Диамантената лига в Монако

Българският феномен Божидар Саръбоюков ще се бори за победата в елитна компания на турнира от Диамантената лига по лека атлетика "Херкулес" в Монако на 10 юли, петък. Конкуренция на 21-годишния атлет от Харманли в скока на дължина ще бъдат четирима световни шампиони в сектора. Надпреварата се очертава да бъде изключително интересна, а българинът има своите добри шансове да изненада опонентите си. Състезанието на дълъг скок при мъжете ще започне в 21:35 часа българско време и ще бъде пряко излъчвано в ефира на MAX One.

Жестока конкуренция на сектора за дълъг скок в Монако

Саръбоюков вече записа една победа в старт от Диамантената лига от началото на сезона. Той триумфира на надпреварата в Рим, където надскочи действащия олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу. Българинът спечели с резултат от 8.26 метра, докато гръцкият скачач остана на два сантиметра зад него. Сега двамата отново ще се изправят един срещу друг, но на сцената в Монако. Освен с Тентоглу, Саръбоюков ще бъде в компанията на останалите си големи съперници през последни години.

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Действащият световен шампион на открито Матиа Фурлани, с когото си имат закачка от състезанията в юношеските групи, ще участва в Монако и със сигурност ще бъде сред фаворитите за победата. Световният първенец в зала от тази година Жерсон Балде също е подал заявка за участие. Припомняме, че през зимата именно португалецът надделя над Саръбоюков и Фурлани за златния медал. Планетарният шампион от Доха 2019 - Таджей Гейл, също ще бъде в сектора. В стартовия списък на скок дължина в Монако са още олимпийският вицешампион от Париж 2024 Уейн Пинок (Ямайка), европейският вицешампион в зала от Апелдоорн 2025 Зимон Ехамер (Швейцария), както и световният рекордьор за младежи до 20 години Хорхе Оделин (Куба), който е едва на 19 години. Буквално абсолютно всеки един от споменатите атлети има шанс да победи.

За Божидар Саръбоюков това ще е трето участие на турнир от Диамантената лига от началото на годината. Освен победата в Рим, той може да се похвали още с второ място в Шанхай и трета позиция в Сямън. В генералното класиране в дисциплината 22-годишният българин е втори с 14 точки, само една по-малко от лидера Тентоглу.

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