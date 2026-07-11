Александра Начева избухна с изравнен личен рекорд и покрит норматив за Европейското по лека атлетика

Една от най-добрите ни състезателки през последните години отново ще озари голямата сцена. Александра Начева изравни личния си рекорд на троен скок, като по този начин си осигури участие на Европейското първенство по лека атлетика, което ще се проведе през август в Бирмингам, Англия. Пловдивчанката участва на клубния шампионат на Турция, където записа 14.35 метра, което е покрит норматив за шампионата на Стария континент (14.20 м).

Начева с изравнен личен рекорд на троен скок

Още в първия си опит на състезанието Начева се приземи на 14.35 метра и изпълни целта си да се класира на Европейското. Тя направи още един успешен скок на 14 метра, а при останалите си регистрира фаул. Този резултат нарежда възпитаничката на Стойко Цонов на 15-о място в световната ранглиста за сезона и на 8-о в Европа. Начева загатна за добрата си форма още през зимата, когато записа 14.05 метра и завърши осма на Световното първенство на закрито в Торун, Полша. Още тогава тя си постави високи цели за предстоящото Европейско в Бирмингам.

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Тези резултати са още по-впечатляващи, имайки предвид в какъв момент идват. Пловдивчанката прекара година и половина във възстановителен период, след като получи кошмарна контузия преди Олимпийските игри в Париж през 2024 година. Диагнозата беше счупен глезен и скъсани връзки. Тя все пак се завърна на сектора за троен скок и доказа, че е част от световния елит. А сега се е прицелила в медалите на шампионата в Бирмингам.

При последното си участие на европейската сцена Начева се представи много силно, като остана само на крачка от медалите. Още в квалификациите на шампионата в Рим тя загатна, че е готова за челните позиции, правейки нова поправка на най-доброто си постижение - 14.35 метра. На фона на проливния дъжд, който заваля точно на старта на финала, тя се движеше на бронзовата позиция, но бе изместена в последния момент и остана четвърта.

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