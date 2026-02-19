Тръмп с директен сигнал за удар срещу Иран, нови данни какви ще са мишените

Американският президент Доналд Тръмп заяви на 18 февруари, че ако Иран откаже да сключи споразумение за ядрената програма, САЩ може да се наложи да използват "Диего Гарсия". Така той намекна за възможни военни действия срещу Ислямската република от стратегическата база на едноименния остров в Индийския океан. Остров Диего Гарсия е най-големият на архипелага Чагос - южно от Индия, където се намира важната военновъздушна база на Обединеното кралство и Съединените щати. Двете страни ползват обекта съвместно от 70-те години на миналия век.

Чагоските острови са британска отвъдморска територия, въпреки че на 22 май 2025 г. беше подписан договор за прехвърляне на суверенитета от Великобритания на Мавриций - с клауза, че военната база на остров Диего Гарсия ще остане под британски контрол за най-малко 99 години. Споразумението може да бъде подновено за допълнителен период от 40 години и да бъде удължавано постоянно. Тази сделка ядоса Тръмп, който през януари се закани на съюзника си.

В контекста на заплахите срещу Иран вчера той предупреди Лондон: "Не отстъпвайте Диего Гарсия". Той написа в публикация в социалните мрежи, че „тази земя не трябва да бъде отнета от Великобритания“ и че ако това се случи, ще бъде „удар за нашия велик съюзник“.

САЩ мислят да атакуват ирански лидери, ядрени и ракетни обекти

Съединените щати обмислят варианти за нанасяне на удари срещу ирански политически и военни лидери, както и срещу ядрени обекти и съоръжения за балистични ракети, пише The Wall Street Journal. Американски и чуждестранни официални лица заявиха пред изданието, че вариантите, представени на президента Доналд Тръмп, варират от широка кампания, насочена към убиването на десетки ирански лидери в опит да се свали правителството, до по-ограничена въздушна операция, фокусирана върху ядрени и ракетни цели.

Снимка: Getty Images

САЩ събират най-голямата си въздушна сила в Близкия изток от инвазията в Ирак през 2003 г., а маршрутът на военните им самолети преминава и през България: Военни самолети на САЩ кацнаха на летище София: Ударна група към Иран (СНИМКИ).

Военното натрупване включва изтребители F-35 и F-22, допълнителни самолети за командване и контрол, засилена противовъздушна отбрана и втори самолетоносач - USS Gerald R. Ford, което позволява провеждането на няколкоседмична кампания.

Ирански депутат призна, че режимът печели време с преговорите

"Би било добре, ако преговорите успеят да предотвратят война или дори да забавят нейното избухване", заяви иранският депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани в четвъртък, като похвали иранския преговарящ екип за работата му досега в дискусиите в Оман и Женева.

„Достатъчно е, че война няма да има и че чрез преговори можем да отложим избухването ѝ, а поне до този момент иранският преговарящ екип се справя добре с тази задача“, заяви той, цитиран от опозиционната телевизия Iran International.

