Войната в Украйна:

Вигенин към президента на Киргизстан: Партньорството с ЕС създава нови възможности

19 февруари 2026, 10:43 часа 486 прочитания 0 коментара
Вигенин към президента на Киргизстан: Партньорството с ЕС създава нови възможности

„Диалогът с институциите, гражданското общество и  политическите сили е основата, върху която стъпва стратегията на Европейския съюз към държавите от Централна Азия. Подкрепяме демокрацията, правата на човека и социално-икономическото развитие в региона, финансираме проекти за управление на водните ресурси, за модернизация на инфраструктурата и разширяване на възможностите за младите хора в Киргизстан.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин, който беше част от официалната мисия в Киргизстан на Делегацията на Европейския парламент за отношенията с Централна Азия, проведена в столицата Бишкек и във втория по големина град Ош.

Делегацията на Европейския парламент, водена от председателя Джузепина Принчи, беше приета от президента на Киргизката република Садир Джапаров. 

Президентът Джапаров подчерта, че сътрудничеството с Европейския съюз е сред приоритетите на външната политика на Киргизстан и определи междупарламентарния диалог като важен механизъм за обмен на позиции и укрепване на взаимното доверие. Делегацията на Европейския парламент отбеляза напредъка в социално-икономическото развитие на страната и усилията за модернизация на публичната администрация, като потвърди готовността си да продължи конструктивния диалог.

Вигенин акцентира върху стратегическата роля на Европейския съюз в региона: „Като представител на Групата на социалистите и демократите смятам за особено важно Европейският съюз да бъде активен партньор в укрепването на демократичните институции,  в подкрепата на устойчивото развитие, опазването на природните ресурси и подобряването на условията за живот на хората. Сътрудничеството в областта на управлението на водите, транспорта, енергетиката и образованието има съществено значение за стабилността и бъдещето на региона и създава нови възможности за страната.“ Вигенин изрично повдигна въпроса и поиска повече информация по случая със задържания председател на Социалдемократическия съюз Темирлан Султанбеков, който стана повод за резолюция на Европарламента миналата година.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По време на мисията се проведе заседание на Парламентарния комитет за сътрудничество ЕС-Киргизстан, като бяха обсъдени широк кръг теми - от  демокрацията, върховенството на закона и правата на човека до икономическото развитие, инфраструктурната свързаност и регионалното сътрудничество.

Особено внимание беше отделено на европейските проекти, насочени към устойчивото управление на водните ресурси, развитието на транспортната инфраструктура, модернизацията на публичните услуги и подкрепата за образованието и младежта.

На срещата на делегацията с министъра на външните работи Жеенбек Кулубаев Кристиан Вигенин подчерта значението на дългосрочното партньорство между Европейския съюз и Киргизстан и го определи като възможност да се балансира влиянието на двете големи сили в региона – Русия и Китай. Вигенин оцени високо възходящото развитие на сътрудничеството между страните от Централна Азия в последните години и подчерта, че това ги прави по-силни и по-устойчиви на външен натиск, както и по-привлекателни за инвестиции и създаване на нови работни места.

При посещението си в град Ош евродепутатите се срещнаха със студенти и преподаватели от местния университет и посетиха проекти, финансирани от Европейския съюз в областта на миграцията, водния сектор и регионалното развитие. Губернаторът на Ош Аманкан Кенжебаев запозна делегацията с предизвикателствата, пред които са изправени местните власти.

В рамките на мисията бяха проведени и срещи с министрите на образованието и на правосъдието, представители на гражданското общество и медиите, с Централната избирателна комисия на Киргизстан, както и с местния офис на ОССЕ.

„Европейският парламент ще продължи да работи активно за укрепване на партньорството с Киргизстан. Нашата цел е както защитата на демократичните ценности и човешките права, така и насърчаването на устойчивото развитие, икономическите възможности и по-тясното сътрудничество между нашите общества“, заключи Вигенин.

Следващото заседание на Парламентарния комитет за сътрудничество ЕС-Киргизстан ще се проведе в началото на следващата година в Брюксел.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/ 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Прогресивен алианс на социалистите и демократите
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес