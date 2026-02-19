Радостин Василев: Гюров тръгва с фалстарт

"Гюров тръгва с фалстарт", коментира лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента след клетвата на служебния кабинет на Андрей Гюров. Василев отправи остра критика към голяма част от министрите, наричайки ги "отломки от Доган" и хора на ГЕРБ. Острият му език не пропусна и вицепремиера Стоил Цицелков, заради информацията, че е бил задържан с марихуана. Нещо, което алармираха и ИТН от трибуната тази сутрин.

Лидерът на МЕЧ обвини и президента Йотова в лицемерие, тъй като според него е можела да върне този кабинет.

Готви ли се нова сглобка?

Радостин Василев прогнозира, че се готви следизборна сглобка.

"Готви се следизборна сглобка във вида Радев, ПП-ДБ или само ДБ и ГЕРБ. Ако има отломките на Доган някой някъде между капките, това виджам аз", добави още лидерът на МЕЧ. ОЩЕ: "Не обещаваме чудеса и исторически завои": Кабинетът Гюров се закле пред парламента и президента (СНИМКИ и ВИДЕО)

Кой присъства на клетвата?

По-рано депутатите на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" напуснаха пленарна зала по време на клетвата на кабинета "Гюров". На клетвата не присъстваха депутати и от партията на Слави Трифонов - "Има такъв народ" и от проруската партия "Възраждане".

Гост в парламента беше президентът Илияна Йотова. ОЩЕ: Депутатите на Пеевски напуснаха залата, докато кабинетът "Гюров" се кълне (СНИМКА)