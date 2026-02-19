Трайчо Трайков даде последен отчет като кмет на район "Средец"

Кметът на район "Средец" Трайчо Трайков даде последен отчет преди да положи клетва в Народното събрание като служебен министър на енергетиката. „За известно време ще се занимавам с други теми“, написа той в профила си във Facebook.

Последните готови неща, за които той споделя от работата си като кмет на района са две. Първото е изцяло обновеният кухненски блок на 77 ДГ „Магнолия“. „Радвам се, че успяхме“, пише терзиев.

Второто е малкият подлез под Алея Яворов (който е изключително използван) - стените са красиво изрисувани, но още по-важно – оправени са инсталацията и изцяло подменихме осветлението. „Трябва да светне утре“, съобщи кметът.

Относно къщата на Гешов, Трайков съобщава, че след събирането и разглеждането на всички относими документи, работната група е стигнала до извода, че всъщност имотът е общински по право. „Изпратени са писма до частния съдебен изпълнител за прекратяване на публичната продан. Убеден съм, че кметът Васил Терзиев ще вземе най-правилното решение в ситуацията“, добавя той.

И завършва: „Това е з

