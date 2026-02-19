Правителството на Гюров:

Директорът на "Берлинале" проговори за цензурата по темата за Израел и Газа

19 февруари 2026, 10:25 часа 156 прочитания 0 коментара
Триша Тътъл - директорът на Международния филмов фестивал в Берлин - "Берлинале", отхвърли обвиненията в цензура в отговор на отворено писмо от актьори, режисьори и сценаристи относно войната в Газа, предаде ДПА. Не е вярно, че фестивалът е "заглушил" или "сплашвал" режисьори, каза тя. Тътъл заяви, че е изненадана от писмото, както и че ѝ е било "изключително трудно" да го прочете.

Още: Израел заплаши с подновяване на войната в Газа, даде ултиматум на "Хамас"

Списание "Variety" публикува отворено писмо от десетки кинотворци, сред които испанският актьор Хавиер Бардем, американската фотографка Нан Голдин и британската актриса Тилда Суинтън, в което обвиняват фестивала, че не е заел ясна позиция по отношение на войната в Газа, припомня ДПА. Те изразяват възмущение от "институционалното мълчание на "Берлинале" по отношение на геноцида над палестинците", след като фестивалът зае ясна позиция за жестокостите в Иран и Украйна. Израел отрича да е извършил геноцид в ивицата Газа - позиция, която се споделя и от германското правителство, отбелязва ДПА.

Позицията на Тътъл

Попитана за позицията си по отношение на Газа, Триша Тътъл каза, че е дълбоко натъжена от загубата на живота на цивилни хора. "Призовавам Израел да спазва международното право. Считам също, че правителствата и партньорите на Израел трябва да гарантират, че спазват международното право, за да защитят цивилните", допълни тя. Въпреки това Тътъл определи темата като сложна: "Това не е въпрос, чиято сложност и деликатност могат да бъдат предадени в кратко изявление".

"Знаем, че представянето на хората като "пропалестински" или "произраелски" стеснява сложния спектър от гледни точки и не отразява справедливо дискусиите, които трябва да проведем по един от най-трудните и поляризиращи въпроси на нашето време", отбеляза още Триша Тътъл, цитирана от БТА.

Още: Полемика на "Берлинале" заради политическите позиции в киното

Германският министър на културата и медиите Волфрам Ваймер защити "Берлинале". "Това не е неправителствена организация "с камери и режисьори", а място, където кинодейците могат да развиват своите таланти, да участват в отворени дискусии и да засягат всякакви теми, заяви той пред телевизията на изданието "Welt". "И точно това се случва", добави Ваймер.

