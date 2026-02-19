Йотова поряза Радев: Няма как да сваля политическо доверие от кабинета (ВИДЕО)

"Няма как г-н Радев в това си качество да сваля политическо доверие. Предстоят избори и всеки политически лидер има право да каже своето мнение. Това каза президентът Илияна Йотова пред медиите в парламента след като служебният кабинет на Андрей Гюров подаде клетва пред депутатите. Думите на президента дойдоха във връзка с вчерашната позиция на Румен Радев, че сваля доверие от служебния кабинет.

Йотова има резерви към някои министри

Президентът призна, че има резерви към някои от министрите в служебния кабинет, но отказа да каже кои са, защото по думите й, няма да е коректно.

Тя обаче каза, че ще следи дали тези резерви ще ги докаже сама за себе си и обеща, че в първия момент, в който види, че се оправдават, първо медиите ще ги научат.

"Още първия ден заявих, че президентската институция ще бъде коректив на изпълнението на тези обещания. Хареса ми акцента за деполитизацията на кабинета. Дано да го спазят. В България всичко е прозрачно, ние много бързо ще усетим", добави още Йотова. ОЩЕ: "Не обещаваме чудеса и исторически завои": Кабинетът Гюров се закле пред парламента и президента (СНИМКИ и ВИДЕО)

Тя бе попитана за хора, пряко свъразни с определени партии, като също призна, че има такива министри в служебното правителство.

"Повече вярвам в тяхната експертност, отколкото в политически зависимости. Надявам се, че така ще бъде, дали така ще стане - ще видим", добави още президентът.

Ветото върху ИК

Йотова коментира и ветото си върху текстовете от Изборния кодекс, свързани с ограничаването на секциите извън Европейския съюз.

Държавният глава заяви, че с юридическия екип на президентството смятат, че има несъответствие с Конституцията.

"Казала съм моето лично мнение, че трябва да дадем възможност на всички българи зад граница, независимо къде живеят да упражнят своя вот. Разделението на институциите е отговорност, съвест и решение на Народното събрание", добави още Йотова. ОЩЕ: Заради секциите в чужбина: Йотова наложи вето на промените в Изборния кодекс