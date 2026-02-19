Мелони е разгневена: Без думи съм от съдебно решение!

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че е останала без думи от решението на съдиите в Палермо, които осъдиха Италия да плати 76 000 евро обезщетение на германската неправителствена организация за спасяване на мигранти "Сий Уоч" (Sea Watch) за незаконно задържане на един от корабите ѝ през 2019 г.

"Не само че Ракете (Карола Ракете, капитан на плавателния съд на "Сий Уоч") беше оправдана, защото според някои магистрати е било допустимо да се пробие полицейска блокада в името на масовата незаконна имиграция. Но днес съдиите взеха още едно решение, което ме оставя буквално без думи: те осъдиха италианската държава да обезщети неправителствената организация, собственик на кораба, със 76 000 евро", заяви във видеообръщение Мелони в социалната мрежа Х.

"Корабът беше задържан и конфискуван с право", посочи тя и заяви, че Италия ще продължи да прави всичко необходимо, за да защити границите си.

"Другият въпрос, който си задавам, е какво послание се опитват да отправят с тази дълга поредица от абсурдни решения: че на правителството не е позволено да се опитва да се бори с масовата нелегална имиграция и че каквито и закони да се приемат и каквито и производства да се водят, политизиран сегмент от съдебната система е готов да се намеси?", попита тя.

"Ние сме особено упорити и ще продължим, като ще направим всичко възможно да спазим думата, която дадохме на италианците, и да прилагаме правилата и законите на италианската държава", категорична бе Мелони.

"Ще направим всичко необходимо, за да защитим нашите граници и безопасността на нашите граждани", подчерта италианският премиер.

Във вторник тя заяви, че политизираните членове на съдебната система продължават да възпрепятстват усилията на правителството за борба с миграцията и мигрантската престъпност, след като съдът реши алжирски нелегален имигрант с 23 присъди, включително побой над жена, да бъде обезщетен от властите, които не успяха да го експулсират.

"Съдии дори постановиха не само че няма да бъде експулсиран, но и че Министерството на вътрешните работи ще трябва да го обезщети със 700 евро за опит да изпълни заповед за експулсиране", възмути се Мелони.