"Не обещаваме чудеса и исторически завои": Кабинетът Гюров се закле пред парламента и президента (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Аз и служебното правителство поемаме отговорност да проведем честни избори. В момент на вътрешно напрежение и глобална несигурност, нямаме право да подбираме задачите си. Поемаме управлението на страната до излъчване на редовен кабинет - без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещаваме чудеса, реформи за два месеца и исторически завои, но имаме волята да управляваме почтено и отговорно в интерес на българската държава."

С тези думи 106-ото правителство на България на премиера Андрей Гюров положи клетва в Народното събрание. Пред погледа на депутатите и държавния глава новото служебно правителство даде първите си заявки за управлението - ясен отговор на протестите, доверие в европейските ни партньори и обещание за честен вот. Формалната процедура бе съпътствана от остри политически реакции в пленарна зала и в кулоарите на парламента, както и с отсъствие на цели парламентарни групи - тези на "Възраждане", ДПС-НН и ИТН.

"Нашият геополитически избор не е тактика - той е избор и гаранция за просперитет. Ще подкрепяме усилията за траен и справедлив мир в Украйна и навсякъде, където конфликтите отнемат животи. В рамките на европейската политика и международното право. Декларирам ясно и категорично, че ще работим ясно със съюзниците ни в ЕС, НАТО и ООН. Мястото ни сред демократичните държави ще отстояваме с предвидимост и отстояване на демократичния ред. Защото демокрацията не е лозунг - тя е единствения работещ механизъм при кризите, а изборите са единствения изход", обяви премиерът Гюров пред полупълната зала на Народното събрание.

Още: Светлин Тачев: Андрей Гюров е изгоден за всички (ВИДЕО)

Той подчерта и пътят, който трасира създаването на това правителство - "криза на доверие, несъгласие с модела на управление, стотици хиляди по улиците на цялата страна - те поискаха демокрация и добро управление". И още:

"Нашата задача е да им дадем честен шанс това да се случи. Честните избори изискват не само администрация, а и гражданска зрялост, активност, отговорно гласуване и нулева толерантност към нарушения, които подменят волята на хората. Нашата мисия е честен вот - ще бъдем безпристрастни в усилията ни да спрем опитите за неговата подмяна. Това няма да стане бързо и лесно, както и в мащаб, който всички искаме, но ще използваме всички възможности на държавното управление, с които разполагаме", каза още Гюров.

Заседанието на депутатите започна с едноминутно мълчание в памет на Васил Левски във връзка със 153 години от гибелта на Апостола на свободата. В началото на парламентарния ден се регистрираха 186 народни представители.

По-рано в четвъртък президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори за 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на вота за народни представители Йотова определя с трети указ. След полагането на клетва в Народното събрание ще се проведе и официална церемония по предаване и приемане на властта в гранитната зала на Министерския съвет.

Още: "Този прецедент ще е за кратко" и "няма случайни калинки": Реакциите за състава на кабинета Гюров

Подадена ръка

"Нашето правителство няма парламентарна група, но разчитаме да подходите държавнически и да приемете законодателните ни идеи, които са нужни. Нека бъдем партньори в името на България. Трябва да изпълним условията по Плана за възстановяване и устойчивост", обърна внимание премиерът Гюров.

Политическите реакции

"Служебният кабинет е лична отговорност на Йотова", твърди Костадин Ангелов от ГЕРБ. Според него основната задача, която предстои, е провеждането на честни парламентарни избори и тепърва ще се види как служебният кабинет ще се справи с тази отговорност. Той заяви, че от ГЕРБ никога не са се вторачвали в състава на Министерския съвет и че за тях няма проблем кой заема постовете на отделните министерства. В същото време Ангелов отбеляза, че в кабинета се наблюдават "сериозни знаци и намигвания в много посоки", като оставя впечатлението за определени политически цели.

Още: Нов обрат: Румяна Бъчварова все пак влиза в правителството на Гюров

Делян Добрев изрази обаче остри критики: "Имаме си Лама Гюров. Да ни е честито правителството "Секта Петрохан"!", написа той във Facebook.

Коментар дойде и от редиците на ПП-ДБ. "Като човек, който е съставял кабинет, знам, че не е лесно да се направи балансирано правителство с компетентни хора. Андрей Гюров се е опитал да направи това. Дано да е успял. Почти всички познавам, с голяма част от тях съм работил, но не е моя работа да оценявам добър ли е или лош", заяви бившият премиер акад. Николай Денков.

"Андрей Гюров представи потресаващ кабинет с мумии на прехода. Да не говорим, че вътре има фигури, които би следвало веднага да бъдат разследвани, а те са министри. Министърът на правосъдието, например. Лицето Янкулов трябва незабавно да се откаже от номинацията си", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Искра Михайлова от "ДПС-Ново начало" коментира състава на служебния кабинет, отбелязвайки, че той е бил приет от президента Илияна Йотова "за по-малко от една минута". Според нея това дава основание да се говори за "служебен кабинет на Йотова-Сорос-Петрохан".

От БСП също дадоха своето мнение за проектокабинета. Председателят на партията Крум Зарков публикува във Facebook, че всеки министър ще бъде съден по резултатите, които е постигнал. "Едно е сигурно от сега - след последните конституционни промени не е президентът, който може да бъде държан отговорен за този кабинет. Със същите промени бе решено, че Народното събрание ще действа постоянно, именно с цел да осъществява контрол върху дейността на служебното правителство. Следователно депутатите, които насочват стрелите си към Илияна Йотова, биха могли да бъдат по-полезни, ако просто вършат своята работа", пише Зарков в социалната мрежа.

Още: Кой кой е в кабинета на Андрей Гюров

Лидерът на ИТН Слави Трифонов също публикува статус в социалната мрежа, озаглавен "кабинетът "Петрохан": "Лично аз не съм изненадан, защото, както предупредих, това е партиен кабинет на ППДБ с някои хора на ДПС на Доган. Без никакъв срам, без никакъв свян, без никакъв морал ППДБ си сложиха свои партийни функционери или хора, които са част от тяхното обкръжение. Така че, това правителство спокойно можем да не го наричаме служебно, а партийно", пише Трифонов.

Президентът (2017-2026 г.) Румен Радев също отправи критики към служебния кабинет и го определи като партиен: "Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица", написа той във Facebook и призова обществото внимателно да следи действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите. "Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта", добави той.