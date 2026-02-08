Деница Сачева: ПП-ДБ превърнаха Народното събрание в сцена и ТикТок

За ПП-ДБ Народното събрание се превърна в сцена - шоу и ТикТок. Много е удобно да си опозиция дълго време, само и единствено да критикуваш и да получаваш висока заплата. Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш социален министър Деница Сачева пред БНР. Тя отрече управляващото мнозинство в оставка по някакъв начин да са крили премиера Росен Желязков в оставка и министрите от парламентарен контрол. Още: Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена

Партньори и опоненти в следващото НС

Снимка: БГНЕС

Според нея в резултат на борбата между Ивайло Мирчев и Делян Пеевски, се роди в Народното събрание - Музей на сглобката. "Всяка седмица има поне по няколко посетителски групи, които посещават Музея на сглобката. Аз поздравявам г-н Мирчев, че благодарение на неговата културна борба, се раждат такива хубави културни инициативи", коментира Деница Сачева.

Деница Сачева заяви, че в последната една година ПП-ДБ не са подкрепяли нито едно законодателство на ГЕРБ за влизане на България в еврозоната. Фактологията показва, че ГЕРБ са работили в тази позиция и партньорите в различните моменти са се сменяли, уточни Деница Сачева.

Сачева заяви, че е малко късно за Румен Радев сега да се опитва да бъде в ролята на обединител. "Радвам се, че може би му предстои едно твърдо кацане в реалността, където трябва да работим заедно по определени теми и въпроси", каза тя.

