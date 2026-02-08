16-годишната Малена Замфирова стигна финалите на Зимните олимпийски игри!

Невероятно представяне на 16-годишната ни сноубордистка Малена Замфирова! Талантливата българка се класира за финалите на Зимните Олимпйски игри в Милано-Кортина. Това се случи след две солидни спускания по двете трасета, за влезе в топ 16, финиширайки на 10-то място. На 1/8-финалите Замфирова ще се изправи срещу шестата Рамона Терезия Хофмайстер, Германия. Срещите между последните 16 ще започнат в 14:00 ч. българско време.

Още: Започва се! Програма на българските спортисти на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Тъй като финишира 10-та, Малена Замфирова няма да може да избира трасе на 1/8-финалите. Замфирова показа потенциала си по-рано през сезона,

Тервел Замфиров е 3-ти, а Радослав Янков - 16-ти

Квалификациите при мъжете също започнаха, като братът на Малена - Тервел Замфиров, също направи впечатляващо спускане и е трети след първата квалификация. Радослав Янков е 16-ти, като трябва да задържи тази позиция или да се изкачи нагоре във втората квалификация, ако иска да се класира напред. За съжаление третият ни състезател при мъжете Александър Кръшняк не показа най-доброто си каране и най-вероятно няма да се класира на финалите.

Още: Кога и къде да гледаме Тервел Замфиров, Радо Янков, Малена Замфирова и Александър Кръшняк на Зимната олимпиада