Никола Цолов даде сериозна заявка към конкурентите си преди старта на сезона във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов започна единствения предсезонен тест във Формула 2 за 2026 година с четвърто време в първата сутрешна сесия на пистата Каталуния край Барселона. Тестовете стартираха при необичайно хладни условия – температурата на въздуха и асфалта беше едва седем градуса. Заради студа отборите не бяха особено активни в първите три часа, тъй като целта им беше да съхранят ограниченото количество гуми, предвидени за тридневните изпитания.

Цолов с четвърто време в предсезонния тест във Формула 2

С наближаването на втория час активността постепенно се увеличи. Цолов и неговият съотборник в Кампос Рейсинг Ноел Леон излязоха на трасето в началото на последния час от сесията. Малко след това обаче се появи технически проблем по болида на българина, който го принуди да спре в първия сектор още преди да запише време. Това доведе до излизането на червен флаг. Повредата се оказа не толкова сериозна и механиците на Кампос я отстраниха бързо. Цолов се върна на пистата скоро след подновяването на сесията и в първия си бърз стинт записа 1:26.422. Това време го изкачи на седмата позиция, на 0.382 секунди зад тогавашния лидер Оливър Гьоте от МП Моторспорт.

При второто си излизане Никола подобри резултата си до 1:25.702 и се изкачи до четвъртото място, изоставайки на 0.265 секунди от Мартинус Стеншорн, който оглави класирането в заключителните минути с обиколка за 1:25.437. Норвежецът изпревари с едва 0.015 секунди своя съотборник в Родин Моторспорт Алекс Дън, а трети, на 0.165 секунди, остана вторият пилот на МП Моторспорт Габриеле Мини.

Цолов и Леон заеха четвъртото и петото място, а под границата от 1:26 слязоха още Гьоте и Дино Беганович, които допълниха челната седмица. Най-активен в сутрешната сесия беше Мини с общо 29 обиколки. Въпреки принудителното спиране, Цолов успя да запише 17 тура до края на сесията.

